Аренда жилья, транспорт и похороны: в какую сумму обходится содержание одного нардепа

У народных избранников существует множество льгот, начиная от трудовых гарантий, заканчивая правом на аренду квартиры, обучение, компенсацию на проезд и невозможность мобилизации.

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В 2025 году общая норма расходов на одного народного депутата составляет 2,28 млн грн. Большая часть из этой суммы предусмотрена для зарплат помощников-консультантов. Меньше всего из этой суммы — 670 грн в год — идет на компенсации расходов на организацию встреч с избирателями, пишет "Экономическая правда".

Льготы и гарантии народных депутатов Украины

Народные избранники имеют ряд трудовых гарантий. В частности, период работы народного депутата засчитывается в стаж государственной службы, что дает право на надбавку за выслугу лет и дополнительный оплачиваемый отпуск. Народному избраннику присваивается первая категория, первый ранг государственного служащего.

Каждый год у каждого нардепа есть 45 дней оплачиваемого отпуска в межсессионный период, также они могут бесплатно держать медицинское обслуживание в специализированных заведениях. Эта опция сохраняется и за бывшими депутатами. Также избранники, которые уволились до 2017 года, имеют право на спецпенсии в размере 70% от суммы месячной зарплаты нынешнего народного депутата с учетом всех доплат и надбавок к должностному окладу.

На время исполнения полномочий народные депутаты освобождаются от мобилизации, а после окончания срока они имеют право вернуться на предыдущую работу. Если же народный избранник любого созыва умрет, хоронить его будут за счет местных органов исполнительной власти.

Следует заметить, что нардепы не имеют права занимать другие оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или творческой деятельности. Также у них не может быть собственного бизнеса. Однако ответственности за несоблюдение этой нормы нет.

Также народные депутаты имеют некоторые льготы, связанные с выполнением депутатских обязанностей. В частности, они имеют право на отдельный технически оборудованный служебный кабинет в помещениях Верховной Рады и на правительственную связь. Каждый из нардепов имеет право на государственную охрану для себя и членов своей семьи как дома, так и на работе.

У каждого депутата может быть до 31 помощника-консультанта. Четверо из них зачисляются на государственную службу, остальным нардеп самостоятельно распределяет заработную плату из общего фонда.

Народному избраннику могут оплатить повышение квалификации. Также он может учиться в образовательном учреждении и изучать иностранные языки.

Местные государственные администрации должны бесплатно организовывать встречи депутатов с избирателями. Все расходы берут на себя местные бюджеты.

Также народные депутаты могут воспользоваться правом компенсации стоимости аренды жилья или гостиничного номера. На это имеют право те народные избранники, у которых нет собственного жилья в Киеве и зарегистрированы в населенном пункте, расположенном на расстоянии более 30 км от столицы.

Среди льгот, которые есть у народных избранников — компенсация стоимости проезда в размере 7,5 тыс. грн в месяц в 2025 году. Также они имеют право на первоочередное получение билетов на любой вид транспорта. Нардепы имеют право на билет в бизнес-классе самолета и ну первом или втором классах на пассажирском судне.

Народные депутаты также могут до 25 часов в месяц пользоваться автопарком Верховной Рады. Этими автомобилями нельзя поехать в другую область.

У председателя Верховной рады и двух его заместителей есть дополнительные привилегии. В частности, они имеют право на помещения для проведения официальных мероприятий, транспорт, секретариат, охрану и средства на представительские цели в размере до 40% от соответствующего должностного оклада.

Расходы на одного народного депутата в 2025 году Фото: Економічна правда

Ранее Фокус писал, кто из народных депутатов получает самую большую пенсию в Верховной Раде. В частности, за 2023 год Пенсионный фонд Украины выплатил народному избраннику депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" более 2 миллионов гривен, а в 2024 выплата еще выросла из-за повышения прожиточного минимума.

А вот самую большую пенсию в Украине получает бывший народный депутат из "Партии регионов" Сергей Кивалов. Ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает ему почти 246 тысяч гривен.