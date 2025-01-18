Почти 200 тысяч гривен: кто получает самую большую пенсию в Верховной Раде

За 2023 год Пенсионный фонд Украины выплатил народному избраннику депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" более 2 миллионов гривен, а в 2024 году выплата еще выросла из-за повышения прожиточного минимума.

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Самую высокую пенсию в Украине среди народных депутатов имеет бывший судья Василий Нимченко, ранее член запрещенной ныне "Оппозиционной платформы — За жизнь", сейчас — депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Ежемесячно Пенсионный фонд Украины перечисляет ему 192 136 грн, что указано в его декларации. Василий Нимченко вышел на пенсию как судья, поэтому его выплата называется "пожизненным денежным содержанием", а из-за ее высокого размера он единственный среди нардепов вносит в декларацию изменения ежемесячно, пишет издание OBOZ.UA.

Согласно декларации, в январе 2025 года нардеп получил 192 136 грн, такую же сумму ему выплачивали каждый месяц в прошлом году.

В январе нардеп Нимченко задекларировал 192 136 грн пенсионных выплат Фото: Скриншот

За 2023 год Нимченко задекларировал 2 243 481 грн пенсии, то есть в среднем 186 956 грн ежемесячно. При этом заработная плата нардепа составила за год 779 589 грн.

До избрания в парламент Василий Нимченко работал судьей Конституционного Суда Украины с 1996-го по 2005 год, до 1999 года был заместителем председателя Суда. С 2005 года он стал постоянным представителем Кабинета министров Украины в КСУ, а в 2014-м был избран народным депутатом 8-го созыва от партии "Оппозиционный Блок" как беспартийный.

Всего с января по октябрь 2024 года из-за повышения прожиточного минимума пенсии судей в Украине в среднем выросли с 99 837 до 106 057 грн.

Напомним, Фокус писал, кто в Украине может получать пенсию более 23 тыс. грн.

Офис Генерального прокурора 18 января сообщил о подозрении народному депутату Украины, который организовал выезд за границу 23 украинским мужчинам под видом своих "водителей".