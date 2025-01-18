Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Организовал выезд 23 мужчинам за границу под видом "водителей": нардепу сообщили о подозрении

объявление подозрения нардепу, нардеп подозрение
Фото: Офис генерального прокурора | Народному депутату сообщено о подозрении в организации незаконного пересечения границы

По данным следствия, народный избранник в течение двух лет посылал в ГПСУ письма с просьбой разрешить выезд за границу мужчин как "водителям" для его сопровождения. Некоторые из них в Украину не вернулись.

Related video

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату IX созыва по делу об организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подделкой документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 18 января.

По данным следствия, депутат, который является членом парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, в 2022-2023 годах обращался в Государственную пограничную службу с просьбами разрешить выезд 23 человек под видом "водителей", которые якобы должны были сопровождать его за границей.

Депутат организовал своим знакомым незаконную переправку через границу Fullscreen
Депутат организовал своим знакомым незаконную переправку через границу
Фото: Офис генерального прокурора
Депутат организовал своим знакомым незаконную переправку через границу Fullscreen
Депутат организовал своим знакомым незаконную переправку через границу
Фото: Офис генерального прокурора

В ГБР заявили, что иногда для заграничных поездок нардепу нужно было одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

По данным "Украинской правды", речь идет о народном депутате от "Батькивщины" Константине Бондареве.

Fullscreen
Фото: Константин Бондарев / Facebook

Сейчас в рамках досудебного расследования, которое ведет ГБР, проводятся обыски в квартире депутата и других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

Обыски у народного депутата Fullscreen
Обыски у народного депутата
Фото: Офис генерального прокурора

Депутату также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Представление на рассмотрение уже подготовлено для следственного судьи.

Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 18 января правоохранители заочно объявили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды бывшему народному депутату Вадиму Новинскому.

Также 18 января СБУ сообщила о подозрении в оправдании агрессии РФ против Украины бывшему телеведущему Максу Назарову.