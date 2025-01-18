Организовал выезд 23 мужчинам за границу под видом "водителей": нардепу сообщили о подозрении

По данным следствия, народный избранник в течение двух лет посылал в ГПСУ письма с просьбой разрешить выезд за границу мужчин как "водителям" для его сопровождения. Некоторые из них в Украину не вернулись.

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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату IX созыва по делу об организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подделкой документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 18 января.

По данным следствия, депутат, который является членом парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, в 2022-2023 годах обращался в Государственную пограничную службу с просьбами разрешить выезд 23 человек под видом "водителей", которые якобы должны были сопровождать его за границей.

Депутат организовал своим знакомым незаконную переправку через границу Фото: Офис генерального прокурора Депутат организовал своим знакомым незаконную переправку через границу Фото: Офис генерального прокурора

В ГБР заявили, что иногда для заграничных поездок нардепу нужно было одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

По данным "Украинской правды", речь идет о народном депутате от "Батькивщины" Константине Бондареве.

Фото: Константин Бондарев / Facebook

Сейчас в рамках досудебного расследования, которое ведет ГБР, проводятся обыски в квартире депутата и других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.

Обыски у народного депутата Фото: Офис генерального прокурора

Депутату также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Представление на рассмотрение уже подготовлено для следственного судьи.

Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 18 января правоохранители заочно объявили о подозрении в государственной измене и разжигании религиозной вражды бывшему народному депутату Вадиму Новинскому.

Также 18 января СБУ сообщила о подозрении в оправдании агрессии РФ против Украины бывшему телеведущему Максу Назарову.