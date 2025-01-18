Організував виїзд 23 чоловікам за кордон під виглядом "водіїв": нардепу повідомили про підозру
За даними слідства, народний обранець протягом двох років надсилав до ДПСУ листи з проханням дозволити виїзд за кордон чоловіків як "водіям" для його супроводу. Деякі з них в Україну не повернулися.
Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату IX скликання у справі щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та підробкою документів. Про це повідомила пресслужба відомства у суботу, 18 січня.
За даними слідства, депутат, який є членом парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, у 2022–2023 роках звертався до Державної прикордонної служби з проханнями дозволити виїзд 23 осіб під виглядом "водіїв", які нібито мали супроводжувати його за кордоном.
У ДБР заявили, що іноді для закордонних поїздок нардепу потрібно було одночасно до 5 водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулись до України.
За даними "Української правди", йдеться про народного депутата від "Батьківщини" Костянтина Бондарєва.
Наразі в рамках досудового розслідування, яке веде ДБР, проводяться обшуки в помешканні депутата та інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.
Депутату також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подання на розгляд вже підготовлено для слідчого судді.
Нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, 18 січня правоохоронці заочно оголосили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі колишньому народному депутату Вадиму Новинському.
Також 18 січня СБУ повідомила про підозру у виправдовуванні агресії РФ проти України колишньому телеведучому Максу Назарову.