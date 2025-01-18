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Україна

Організував виїзд 23 чоловікам за кордон під виглядом "водіїв": нардепу повідомили про підозру

оголошення підозри нардепу, нардеп підозра
Фото: Офіс генерального прокурора | Народному депутату повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону

За даними слідства, народний обранець протягом двох років надсилав до ДПСУ листи з проханням дозволити виїзд за кордон чоловіків як "водіям" для його супроводу. Деякі з них в Україну не повернулися.

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Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату IX скликання у справі щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та підробкою документів. Про це повідомила пресслужба відомства у суботу, 18 січня.

За даними слідства, депутат, який є членом парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, у 2022–2023 роках звертався до Державної прикордонної служби з проханнями дозволити виїзд 23 осіб під виглядом "водіїв", які нібито мали супроводжувати його за кордоном.

Депутат організував своїм знайомим незаконне переправлення через кордон Fullscreen
Депутат організував своїм знайомим незаконне переправлення через кордон
Фото: Офіс генерального прокурора
Депутат організував своїм знайомим незаконне переправлення через кордон Fullscreen
Депутат організував своїм знайомим незаконне переправлення через кордон
Фото: Офіс генерального прокурора

У ДБР заявили, що іноді для закордонних поїздок нардепу потрібно було одночасно до 5 водіїв. Троє з таких "драйверів" взагалі не повернулись до України.

За даними "Української правди", йдеться про народного депутата від "Батьківщини" Костянтина Бондарєва.

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Фото: Костянтин Бондарєв / Facebook

Наразі в рамках досудового розслідування, яке веде ДБР, проводяться обшуки в помешканні депутата та інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Обшуки у народного депутата Fullscreen
Обшуки у народного депутата
Фото: Офіс генерального прокурора

Депутату також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подання на розгляд вже підготовлено для слідчого судді.

Нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, 18 січня правоохоронці заочно оголосили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі колишньому народному депутату Вадиму Новинському.

Також 18 січня СБУ повідомила про підозру у виправдовуванні агресії РФ проти України колишньому телеведучому Максу Назарову.