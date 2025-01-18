Майже 200 тисяч гривень: хто отримує найбільшу пенсію у Верховній Раді

За 2023 рік Пенсійний фонд України виплатив народному обранцю депутатської групи "Платформа за життя та мир" понад 2 мільйони гривень, а у 2024 виплата ще зросла через підвищення прожиткового мінімуму.

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Найвищу пенсію в Україні серед народних депутатів має колишній суддя Василь Німченко, раніше член забороненої нині "Опозиційної платформи — За життя", зараз — депутатської групи "Платформа за життя та мир". Щомісяця Пенсійний фонд України перераховує йому 192 136 грн, що вказано в його декларації. Василь Німченко вийшов на пенсію як суддя, тому його виплата називається "довічним грошовим утриманням", а через її високий розмір він єдиний серед нардепів вносить до декларації зміни щомісячно, пише видання OBOZ.UA.

Згідно з декларацією, в січні 2025 року нардеп отримав 192 136 грн, таку саму суму йому виплачували кожного місяця торік.

В січні нардеп Німченко задекларував 192 136 грн пенсійних виплат Фото: Скриншот

За 2023 рік Німченко задекларував 2 243 481 грн пенсії, тобто в середньому 186 956 грн щомісяця. При цьому заробітна плата нардепа склала за рік 779 589 грн.

До обрання в парламент Василь Німченко працював суддею Конституційного Суду України з 1996-го до 2005 року, до 1999 року був заступником голови Суду. З 2005 року він став постійним представником Кабінету міністрів України в КСУ, а у 2014-му був обраний народним депутатом 8-го скликання від партії "Опозиційний Блок" як безпартійний.

Загалом з січня до жовтня 2024 року через підвищення прожиткового мінімуму пенсії суддів в Україні в середньому зросли з 99 837 до 106 057 грн.

Нагадаємо, Фокус писав, хто в Україні може отримувати пенсію понад 23 тис. грн.

Офіс Генерального прокурора 18 січня повідомив про підозру народному депутату України, який організував виїзд за кордон 23 українським чоловікам під виглядом своїх "водіїв".