Оренда житла, транспорт та поховання: в яку суму обходиться утримання одного нардепа

У народних обранців існує безліч пільг, починаючи від трудових гарантій, закінчуючи правом на оренду квартири, навчання, компенсацію на проїзд та неможливість мобілізації.

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У 2025 році загальна норма витрат на одного народного депутата становить 2,28 млн грн. Більша частина з цієї суми передбачена для зарплат помічників-консультантів. Найменше з цієї суми — 670 грн на рік — йде на компенсації витрат на організацію зустрічей з виборцями, пише "Економічна правда".

Пільги та гарантії народних депутатів України

Народні обранці мають низку трудових гарантій. Зокрема, період роботи народного депутата зараховується до стажу державної служби, що дає право на надбавку за вислугу років та додаткову оплачувану відпустку. Народному обранцю присвоюється перша категорія, перший ранг державного службовця.

Щороку у кожного нардепа є 45 днів оплачуваної відпустки в міжсесійний період, також вони можуть безкоштовно тримати медичне обслуговування в спеціалізованих закладах. Ця опція зберігається і за колишніми депутатами. Також обранці, які звільнились до 2017 року, мають право на спецпенсії в розмірі 70% від суми місячної зарплати теперішнього народного депутата з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу.

На час виконання повноважень народні депутати звільняються від мобілізації, а після закінчення терміну вони мають право повернутись на попередню роботу. Якщо ж народний обранець будь-якого скликання помре, ховати його будуть за кошти місцевих органів виконавчої влади.

Слід зауважити, що нардепи не мають права обіймати інші оплачувані посади, окрім викладацької, наукової або творчої діяльності. Також у них не може бути власного бізнесу. Однак відповідальності за недотримання цієї норми немає.

Також народні депутати мають деякі пільги, пов'язані з виконанням депутатських обов’язків. Зокрема, вони мають право на окремий технічно обладнаний службовий кабінет у приміщеннях Верховної Ради та на урядовий зв'язок. Кожен з нардепів має право на державну охорону для себе та членів своєї сім'ї як вдома, так і на роботі.

У кожного депутата може бути до 31 помічника-консультанта. Четверо з них зараховуються на державну службу, решті нардеп самостійно розподіляє заробітну плату з загального фонду.

Народному обранцю можуть оплатити підвищення кваліфікації. Також він може навчатись в освітньому закладі та вивчати іноземні мови.

Місцеві державні адміністрації мають безоплатно організовувати зустрічі депутатів з виборцями. Всі витрати беруть на себе місцеві бюджети.

Також народні депутати можуть скористатись правом компенсації вартості оренди житла або готельного номера. На це мають право ті народні обранці, у яких немає власного житла в Києві й зареєстровані в населеному пункті, розташованому на відстані понад 30 км від столиці.

Серед пільг, які є у народних обранців — компенсація вартості проїзду в розмірі 7,5 тис. грн на місяць у 2025 році. Також вони мають право на першочергове отримання квитків на будь-який вид транспорту. Нардепи мають право на квиток у бізнес-класі літака та ну першому або другому класах на пасажирському судні.

Народні депутати також можуть до 25 годин на місяць користуватись автопарком Верховної Ради. Цими автомобілями не можна поїхати в іншу область.

У голови Верховної ради та двох його заступників є додаткові привілеї. Зокрема, вони мають право на приміщення для проведення офіційних заходів, транспорт, секретаріат, охорону та кошти на представницькі цілі в розмірі до 40% від відповідного посадового окладу.

Витрати на одного народного депутата в 2025 році Фото: Економічна правда

Раніше Фокус писав, хто з народних депутатів отримує найбільшу пенсію у Верховній Раді. Зокрема, за 2023 рік Пенсійний фонд України виплатив народному обранцю депутатської групи "Платформа за життя та мир" понад 2 мільйони гривень, а у 2024 виплата ще зросла через підвищення прожиткового мінімуму.

А от найбільшу пенсію в Україні отримує колишній народний депутат з "Партії регіонів" Сергій Ківалов. Щомісяця Пенсійний фонд виплачує йому майже 246 тисяч гривень.