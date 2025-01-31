Допоміг суд: екснардеп від "Партії регіонів" Ківалов отримує найбільшу пенсію в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, виш, де працює регіонал, різко підняв йому зарплату. Таким чином екснардепу вдалось отримати найбільшу пенсію в Україні.

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Найбільшу пенсію в Україні отримує колишній народний депутат з "Партії регіонів" Сергій Ківалов. Щомісяця Пенсійний фонд виплачує йому майже 246 тисяч гривень, пише OBOZ.UA.

Журналісти зазначають, що ще кілька років тому екснардеп отримував високу пенсію за українськими мірками – 14 тисяч гривень. Завдяки судовому рішенню та довідці з Національного університету "Одеська юридична академіяʼ, яку він очолює, ця сума зросла у 17 разів.

"Колишній регіонал, нардеп багатьох скликань, який фігурує у розслідуванні НАБУ щодо корупції суддів, щомісяця отримує від ПФУ 245 тис. 990 грн і 46 коп. На рік це майже 3 млн грн", — йдеться у матеріалі.

Як вбачається з матеріалів судової справи, Сергій Ківалов у квітні 2020 року звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області з вимогою перерахувати йому пенсію, зважаючи на те, що в країні зросла зарплата народного депутата. Також він просив врахувати його зарплату у очолюваному ним приватному навчальному закладі — Міжнародному гуманітарному університеті.

"І, очевидно, щоб мати максимально велику пенсію, приватний виш, який очолює Ківалов, різко підняв йому зарплату. Якщо в жовтні 2019-го він отримував 84,7 тис. грн, то вже в листопаді його зарплата злетіла до 442,7 тис. грн. Упродовж кількох місяців, до лютого 2020-го, він отримував від 332,8 тис. грн.", — вказують журналісти, додавши, що рішення приймав суддя Одеського окружного адміністративного суду Михайло Кравченко.

У виданні нагадали, що за часів президентства Віктора Януковича Сергія Ківалова в ЗМІ називали "тіньовим куратором судової системи". За інформацією OBOZ.UA, екснардеп і зараз має значний вплив на суддівський корпус. Він 19 років був то членом, то головою Вищої ради юстиції (після реорганізації – Вища рада правосуддя), яка призначала та звільняла суддів.

Журналісти додали, що звертались за коментарем до Сергія Ківалова, однак його номер не відповідав. Їм довелось надіслати письмовий запит на адресу Міжнародного гуманітарного університету.

Нагадаємо, в Україні у 2025 році на пенсіонерів очікують зміни умови виходу на пенсію. Вони стосуватимуться військової служби та пільгових пенсій для осіб, які працюють у важких умовах.

Зазначимо, що за інформацією "Опендатабот", четверта частина пенсіонерів України отримують до 3000 гривень на місяць. У 2024 році середня пенсія зросла, але це не відчувається через інфляцію.