Помог суд: экс-нардеп от "Партии регионов" Кивалов получает самую большую пенсию в Украине, — СМИ

По информации журналистов, вуз, где работает регионал, резко поднял ему зарплату. Таким образом экс-нардепу удалось получить самую большую пенсию в Украине.

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Самую большую пенсию в Украине получает бывший народный депутат из "Партии регионов" Сергей Кивалов. Ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает ему почти 246 тысяч гривен, пишет OBOZ.UA.

Журналисты отмечают, что еще несколько лет назад экс-нардеп получал высокую пенсию по украинским меркам — 14 тысяч гривен. Благодаря судебному решению и справке из Национального университета "Одесская юридическая академия", которую он возглавляет, эта сумма выросла в 17 раз.

"Бывший регионал, нардеп многих созывов, который фигурирует в расследовании НАБУ о коррупции судей, ежемесячно получает от ПФУ 245 тыс. 990 грн и 46 коп. В год это почти 3 млн грн", — говорится в материале.

Как следует из материалов судебного дела, Сергей Кивалов в апреле 2020 года обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области с требованием пересчитать ему пенсию, учитывая то, что в стране выросла зарплата народного депутата. Также он просил учесть его зарплату в возглавляемом им частном учебном заведении — Международном гуманитарном университете.

"И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, частный вуз, который возглавляет Кивалов, резко поднял ему зарплату. Если в октябре 2019-го он получал 84,7 тыс. грн, то уже в ноябре его зарплата взлетела до 442,7 тыс. грн. В течение нескольких месяцев, до февраля 2020-го, он получал от 332,8 тыс. грн.", — указывают журналисты, добавив, что решение принимал судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко.

В издании напомнили, что во времена президентства Виктора Януковича Сергея Кивалова в СМИ называли "теневым куратором судебной системы". По информации OBOZ.UA, экс-нардеп и сейчас имеет значительное влияние на судейский корпус. Он 19 лет был то членом, то председателем Высшего совета юстиции (после реорганизации — Высший совет правосудия), который назначал и увольнял судей.

Журналисты добавили, что обращались за комментарием к Сергею Кивалову, однако его номер не отвечал. Им пришлось отправить письменный запрос в адрес Международного гуманитарного университета.

Напомним, в Украине в 2025 году пенсионеров ожидают изменения условия выхода на пенсию. Они будут касаться военной службы и льготных пенсий для лиц, работающих в тяжелых условиях.

Отметим, что по информации "Опендатабот", четвертая часть пенсионеров Украины получают до 3000 гривен в месяц. В 2024 году средняя пенсия выросла, но это не ощущается из-за инфляции.