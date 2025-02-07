Украинцы могут потерять госпомощь уже с 1 марта: в чем дело

Если человек не соответствует важным условиям для выплаты финансовой поддержки, то она будет прекращена.

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В 2025 году власти продлили программу "Прихисток", которая предполагает компенсацию собственникам жилья за предоставление бесплатного размещения внутренним переселенцам, при этом ужесточив условия. В частности, с 1 марта в некоторых случаях выплаты компенсаций будут приостановлены. Об этом сообщает общественная организация "ВПЛ Украины".

В рамках программы "Прихисток" поддержка составляет 450 грн в месяц на каждого человека с статусом ВПЛ. Пенсионный фонд ежемесячно перечисляет эти средства, опираясь на информацию о количестве проживающих в помещении. Однако, данная господдержка не распространяется на следующие случаи:

если переселенцы являются близкими родственниками первой степени родства (родители, супруги, дети);

если переселенцы, которых приютили, имеют субсидию на аренду жилья;

у собственника жилья есть долги за коммунальные услуги.

В ОО "ВПЛ Украины" предупреждают, что, начиная с 1 марта 2025 года, выплату компенсаций также будут прекращать в ряде случаев:

если переселенец выезжал за границу и находился там более 30 дней непрерывно;

Пенсионный фонд получил данные, что ВПЛ не проживает по указанному адресу более месяца;

переселенцы приобрели или получили бесплатно жилье за три месяца до подачи заявки об оформлении компенсации;

если ПФУ установит факт подачи ложных данных.

"С 1 марта 2025 года компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически продлеваться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации", — добавили в организации.

Всего с начала полномасштабной войны программой "Прихисток" воспользовались около 1,2 млн переселенцев. Сумма выплаты помощи в этом году осталась на уровне прошлого года.

Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.