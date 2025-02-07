Украинцы могут потерять госпомощь уже с 1 марта: в чем дело
Если человек не соответствует важным условиям для выплаты финансовой поддержки, то она будет прекращена.
В 2025 году власти продлили программу "Прихисток", которая предполагает компенсацию собственникам жилья за предоставление бесплатного размещения внутренним переселенцам, при этом ужесточив условия. В частности, с 1 марта в некоторых случаях выплаты компенсаций будут приостановлены. Об этом сообщает общественная организация "ВПЛ Украины".
В рамках программы "Прихисток" поддержка составляет 450 грн в месяц на каждого человека с статусом ВПЛ. Пенсионный фонд ежемесячно перечисляет эти средства, опираясь на информацию о количестве проживающих в помещении. Однако, данная господдержка не распространяется на следующие случаи:
- если переселенцы являются близкими родственниками первой степени родства (родители, супруги, дети);
- если переселенцы, которых приютили, имеют субсидию на аренду жилья;
- у собственника жилья есть долги за коммунальные услуги.
В ОО "ВПЛ Украины" предупреждают, что, начиная с 1 марта 2025 года, выплату компенсаций также будут прекращать в ряде случаев:
- если переселенец выезжал за границу и находился там более 30 дней непрерывно;
- Пенсионный фонд получил данные, что ВПЛ не проживает по указанному адресу более месяца;
- переселенцы приобрели или получили бесплатно жилье за три месяца до подачи заявки об оформлении компенсации;
- если ПФУ установит факт подачи ложных данных.
"С 1 марта 2025 года компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически продлеваться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации", — добавили в организации.
Всего с начала полномасштабной войны программой "Прихисток" воспользовались около 1,2 млн переселенцев. Сумма выплаты помощи в этом году осталась на уровне прошлого года.
Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подробно описал условия выплаты субсидии на жилье ВПЛ.