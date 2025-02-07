Українці можуть втратити держдопомогу вже з 1 березня: у чому справа

Якщо людина не відповідає важливим умовам для виплати фінансової підтримки, то її буде припинено.

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У 2025 році влада продовжила програму "Прихисток", яка передбачає компенсацію власникам житла за надання безоплатного розміщення внутрішнім переселенцям, водночас посиливши умови. Зокрема, з 1 березня в деяких випадках виплати компенсацій буде припинено. Про це повідомляє громадська організація "ВПО України".

У рамках програми "Прихисток" підтримка становить 450 грн на місяць на кожну людину зі статусом ВПО. Пенсійний фонд щомісяця перераховує ці кошти, спираючись на інформацію про кількість осіб, які проживають у помешканні. Однак, ця держпідтримка не поширюється на такі випадки:

якщо переселенці є близькими родичами першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, діти);

якщо переселенці, яких прихистили, мають субсидію на оренду житла;

у власника житла є борги за комунальні послуги.

У ГО "ВПО України" попереджають, що, починаючи з 1 березня 2025 року, виплату компенсацій також припинятимуть у низці випадків:

якщо переселенець виїжджав за кордон і перебував там понад 30 днів безперервно;

Пенсійний фонд отримав дані, що ВПО не проживає за вказаною адресою понад місяць;

переселенці придбали або отримали безоплатно житло за три місяці до подання заявки про оформлення компенсації;

якщо ПФУ встановить факт подання неправдивих даних.

"З 1 березня 2025 року компенсація призначатиметься на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації", — додали в організації.

Загалом від початку повномасштабної війни програмою "Прихисток" скористалися близько 1,2 млн переселенців. Сума виплати допомоги цього року залишилася на рівні минулого року.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль докладно описав умови виплати субсидії на житло ВПО.