Украинцев лишат государственных выплат в 2025 году: кого это коснется

Те украинцы, которые получали выплаты по программе "Прихисток", могут их лишиться, если не будут соответствовать важным критериям.

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С 1 марта 2025 года в Украине будут изменены условия государственной программы "Прихисток", предусматривающей выплату денежной компенсации гражданам, которые предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам. В результате этого некоторые украинцы могут лишиться данной поддержки. Об этом говорится в сообщении общественной организации "ВПО Украины".

Как сообщается, с 1 марта компенсация может быть отменена в следующих случаях:

ВПЛ в течение 30 дней был за границей;

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) имеет информацию, что ВПЛ более месяца не живет по указанному адресу;

переселенцы приобрели или получили бесплатно жилье за три месяца до того, как подали заявку на оформление компенсации;

ПФУ установил факт подачи ложных данных.

"С 1 марта 2025 года компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически продлеваться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации", — пояснили в общественной организации.

Государственная денежная поддержка составляет 450 грн в месяц на каждого человека, имеющего статус ВПЛ. Пенсионный фонд Украины перечисляет эти средства ежемесячно, основываясь на данных о числе лиц, проживающих в квартире. Однако эта поддержка не распространяется на следующие случаи:

если переселенцы являются близкими родственниками первой степени родства (родители, супруги, дети);

если переселенцы, которых приютили, имеют субсидию на аренду жилья;

у владельца жилья есть долги за коммунальные услуги.

Отметим, Фокус писал о реформе выплат для ВПЛ, которые начнут действовать с 29 января 2025 года. На портале Правительство Online объяснили условия для получения помощи от государства. Таких условий есть шесть, среди них — плохие жилищные условия (когда маловата площадь на человека) или размер квартплаты более 20% дохода семьи. Обязательное условие — заключение типового договора с арендодателем. В постановлении Кабмина указано, какие преимущества получат арендодатели. Если это обычный человек, то ему компенсируют НДФЛ и военный сбор. Если помещение будут арендовать у ФЛП, то предпринимателю компенсируют часть единого налога.