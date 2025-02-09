Українців позбавлять державних виплат у 2025 році: кого це торкнеться

Ті українці, які отримували виплати за програмою "Прихисток", можуть їх позбутися, якщо не відповідатимуть важливим критеріям.

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З 1 березня 2025 року в Україні буде змінено умови державної програми "Прихисток", що передбачає виплату грошової компенсації громадянам, які надають житло внутрішньо переміщеним особам. Унаслідок цього деякі українці можуть позбутися цієї підтримки. Про це йдеться в повідомленні громадської організації "ВПО України".

Як повідомляється, з 1 березня компенсацію може бути скасовано в таких випадках:

ВПО протягом 30 днів був за кордоном;

Пенсійний фонд України (ПФУ) має інформацію, що ВПО понад місяць не живе за вказаною адресою;

переселенці придбали або отримали безкоштовно житло за три місяці до того, як подали заявку на оформлення компенсації;

ПФУ встановив факт подання неправдивих даних.

"З 1 березня 2025 року компенсація призначатиметься на шість місяців і автоматично подовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації", — пояснили в громадській організації.

Державна грошова підтримка становить 450 грн на місяць на кожну людину, яка має статус ВПО. Пенсійний фонд України перераховує ці кошти щомісяця, ґрунтуючись на даних про кількість осіб, які проживають у квартирі. Однак ця підтримка не поширюється на такі випадки:

якщо переселенці є близькими родичами першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, діти);

якщо переселенці, яких прихистили, мають субсидію на оренду житла;

у власника житла є борги за комунальні послуги.

Зазначимо, Фокус писав про реформу виплат для ВПО, які почнуть діяти з 29 січня 2025 року. На порталі Уряд Online пояснили умови для отримання допомоги від держави. Таких умов є шість, серед них — погані житлові умови (коли замала площа на особу) або розмір квартплати понад 20% доходу сім'ї. Обов'язкова умова — укладення типового договору з орендодавцем. У постанові Кабміну зазначено, які переваги отримають орендодавці. Якщо це звичайна людина, то їй компенсують ПДФО і військовий збір. Якщо приміщення орендуватимуть у ФОПа, то підприємцю компенсують частину єдиного податку.