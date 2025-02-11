Минимальную зарплату в Украине повысят до 11 тысяч гривен: в Раде хотят изменить бюджет-2025

Согласно законопроекту, "минималку", пенсии и прожиточный минимум в Украине пересмотрят три раза: в апреле, июле и в октябре. Выплату увеличатся на несколько тысяч гривен.

Related video

Украинские депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект, увеличивающий размеры минимальных пенсий, зарплат и прожиточного минимума в 2025 году. Речь идет о законопроекте №12462, который доступен на сайте парламента.

В тексте документа говорится о поэтапном повышении минимальной зарплаты и других выплат. "Минималку" пересмотрят три раза:

с 1 апреля — до 9 100 гривен (55 гривен в час);

с 1 июля — до 10 100 грн (61 гривен в час);

с 1 октября — 11 184 гривен (68 гривен в час).

В законопроекте предусмотрены следующие этапы повышения прожиточного минимума и минимальных пенсий. Пожилые люди в Украине получают на сегодня минимум 2 361 гривну. С 1 апреля сумма увеличится до 3 407 гривен, с 1 июля — до 4 808 гривен, а с 1 октября — более чем 7 000 гривен.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 апреля составит 3 627 гривен, с 1 июля — 5 110 гривен, а с 1 октября — повысится до 7 533 гривен. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 апреля — до 4 571 гривны, с 1 июля — до 6 451 гривны и с 1 октября — 9 467 гривен.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум с 1 апреля повысится до 5 400 гривен, с 1 июля — до 7 620 гривен и с 1 октября — до 11 184 гривен.

Фокус писал, что в феврале украинские пенсионеры смогут оформить 1000 гривен доплаты в случае, если они нуждаются в постоянном уходе по состоянию здоровья.

Недавно стало известно, что Кабмин может повысить социальные стандарты в Украине. Решение о заморозке повышения пенсий, минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 3 года могут пересмотреть.