Кабмин может "разморозить" пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум в 2025 году, — нардеп

По словам Михаила Цимбалюка, помощь от партнеров в размере 40 млрд евро даст возможность в этом году все же повысить замороженные Кабмином на 3 года социальные стандарты.

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Принятое Кабинетом Министров Украины решение о замораживании пенсий, минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 3 года может быть пересмотрено после первого полугодия 2025 года. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от фракции "ВО "Батькивщина" Михаил Цимбалюк в интервью "Украинским новостям".

Депутат назвал решение правительства о заморозке социальных стандартов несправедливым и выразил уверенность, что в этом году оно будет пересмотрено. Нардепы обсуждают с министерствами повышение прожиточного минимума, на основании которого рассчитываются более ста выплат, и минимальной зарплаты.

"Я думаю, что все же Кабмин после первого полугодия выйдет с такой инициативой. Мы об этом говорим с различными министерствами. Почему? Потому что тогда будет экономический рост", — сказал Михаил Цимбалюк.

Он отметил, что повышение пенсий и зарплат принесет дополнительное наполнение бюджета через налоги, что позволит увеличивать финансирование военно-промышленного комплекса. По словам парламентария, внутреннее финансовое состояние позволяет принять такое решение. Кроме того, в этом году Украина получит от партнеров более 40 млрд евро поддержки, что позволит поднять стандарты. В частности повышение прожиточного минимума позволит поднять минимальную пенсию, которая по состоянию на сейчас составляет 2 360 грн, а почти 2 миллиона украинских пенсионеров получают до 3 000 грн.

"Мы в этом процессе движемся и я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не мизерные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики, а не прячут деньги "под матрас", — пояснил Цимбалюк.

Если правительство пересмотрит замораживание прожиточного минимума и минимальной зарплаты, вырастут и другие зависимые от них выплаты, в частности помощь при рождении ребенка.

Напомним, 21 января Пенсионный фонд Украины рассказывал, за какие нарушения украинцев могут лишить пенсии и как ее восстановить.

Также 21 января Фокус писал со ссылкой на дайджест "OLX Работа", что зарплаты в Украине резко падают в ряде регионов.