Кабмін може "розморозити" пенсії, мінімальну зарплату та прожитковий мінімум у 2025 році, — нардеп

За словами Михайла Цимбалюка, допомога від партнерів у розмірі 40 млрд євро дасть можливість цьогоріч все ж таки підвищити заморожені Кабміном на 3 роки соціальні стандарти.

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Ухвалене Кабінетом Міністрів України рішення про замороження пенсій, мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 3 роки може бути переглянуто після першого півріччя 2025 року. Про це сказав перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат від фракції "ВО "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в інтерв'ю "Українським новинам".

Депутат назвав рішення уряду про замороження соціальних стандартів несправедливим і висловив упевненість, що цього року воно буде переглянуто. Нардепи обговорюють з міністерствами підвищення прожиткового мінімуму, на підставі якого розраховуються понад сто виплат, і мінімальної зарплати.

"Я думаю, що все ж таки Кабмін після першого півріччя вийде з такою ініціативою. Ми про це говоримо з різними міністерствами. Чому? Тому, що тоді буде економічне зростання", — сказав Михайло Цимбалюк.

Він зазначив, що підвищення пенсій і зарплат принесе додаткове наповнення бюджету через податки, що дозволить збільшувати фінансування військово-промислового комплексу. За словами парламентаря, внутрішній фінансовий стан дозволяє ухвалити таке рішення. Крім того, цього року Україна отримає від партнерів понад 40 млрд євро підтримки, що дасть можливість підняти стандарти. Зокрема підвищення прожиткового мінімуму дозволить підняти мінімальну пенсію, яка станом на зараз становить 2 360 грн, а майже 2 мільйони українських пенсіонерів отримують до 3 000 грн.

"Ми в цьому процесі рухаємося і я думаю, що уряд на це піде, бо підвищення пенсії та мінімальної зарплати стимулюють економіку. Пенсіонери, отримуючи не мізерні кошти, йдуть у крамниці, платять комунальні та таким чином стимулюють розвиток економіки, а не ховають гроші "під матрац", — пояснив Цимбалюк.

Якщо уряд перегляне замороження прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, зростуть й інші залежні від них виплати, зокрема допомога при народженні дитини.

Нагадаємо, 21 січня Пенсійний фонд України розповідав, за які порушення українців можуть позбавити пенсії та як її відновити.

Також 21 січня Фокус писав із посиланням на дайджест "OLX Робота", що зарплати в Україні різко падають у низці регіонів.