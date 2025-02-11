Мінімальну зарплату в Україні підвищать до 11 тисяч гривень: у Раді хочуть змінити бюджет-2025

Згідно із законопроектом, "мінімалку", пенсії та прожитковий мінімум в Україні переглянуть тричі: у квітні, липні та в жовтні. Виплати збільшаться на кілька тисяч гривень.

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Українські депутати внесли на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що збільшує розміри мінімальних пенсій, зарплат і прожиткового мінімуму 2025 року. Йдеться про законопроєкт №12462, який доступний на сайті парламенту.

У тексті документа йдеться про поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат. "Мінімалку" переглянуть тричі:

з 1 квітня — до 9 100 гривень (55 гривень на годину);

з 1 липня — до 10 100 грн (61 гривень на годину);

з 1 жовтня — 11 184 гривень (68 гривень на годину).

У законопроєкті передбачено такі етапи підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Люди похилого віку в Україні отримують на сьогодні мінімум 2 361 гривню. З 1 квітня сума збільшиться до 3 407 гривень, з 1 липня — до 4 808 гривень, а з 1 жовтня — понад 7 000 гривень.

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років з 1 квітня становитиме 3 627 гривень, з 1 липня — 5 110 гривень, а з 1 жовтня — підвищиться до 7 533 гривень. Для дітей від 6 до 18 років: з 1 квітня — до 4 571 гривні, з 1 липня — до 6 451 гривні і з 1 жовтня — 9 467 гривень.

Для працездатного населення прожитковий мінімум з 1 квітня підвищиться до 5 400 гривень, з 1 липня — до 7 620 гривень і з 1 жовтня — до 11 184 гривень.

Фокус писав, що в лютому українські пенсіонери зможуть оформити 1000 гривень доплати в разі, якщо вони потребують постійного догляду за станом здоров'я.

Нещодавно стало відомо, що Кабмін може підвищити соціальні стандарти в Україні. Рішення про замороження підвищення пенсій, мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму на 3 роки можуть переглянути.