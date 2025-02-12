В Украине растет энергопотребление из-за похолодания: как будут выключать свет 12 февраля

Во всех регионах Украины 12 февраля будут применять графики отключения электроэнергии для промышленности и бизнеса. Украинцев призывают не включать одновременно мощные электроприборы в вечерние часы.

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Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за снижения температуры в большинстве регионов. В связи с этим 12 февраля действуют ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Украинцев призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 15:00 до 21:00.

По состоянию на 6:00 утра понедельника уровень потребления электроэнергии превысил показатели предыдущего дня на 1,4%. Это связано с дальнейшим снижением среднесуточной температуры.

Накануне, 11 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован утром — на 2,3% выше, чем в понедельник, 10 февраля.

Ситуация в энергосистеме по состоянию на 12 февраля Фото: Укрэнерго

В компании отметили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных российских атак. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.

"Для сбалансирования энергосистемы — сегодня с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

Сейчас для населения ограничения не вводятся, однако украинцев призывают экономно использовать электроэнергию. Рекомендуется не включать одновременно мощные электроприборы в вечерние часы и, по возможности, перенести их использование на ночной период.

Напомним, 11 февраля в Днепре вводили экстренные отключения света из-за повреждения распределительных сетей во время российских обстрелов.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал Фокусу о рисках отключений света у бытовых потребителей. По его словам, есть вероятность перехода к плановым графикам ограничений. В первую очередь это касается восточных и юго-восточных областей Украины, где наибольший дефицит мощностей.