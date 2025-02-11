Сети повреждены обстрелом: в Днепре ввели экстренные отключения света

Энергетики в Днепре вынуждены вывести оборудование в ремонт после последних российских обстрелов. Во время атаки были повреждены распределительные сети.

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В Днепре введены экстренные отключения света с 16:30 11 февраля из-за повреждения распределительных сетей во время обстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе оператора систем распределения "ДТЭК Днепровские электросети".

ДТЭК сообщает об экстренных отключениях света в Днепре из-за повреждения распределительных сетей Фото: Скриншот

В компании объяснили, что после последних российских атак оборудование необходимо вывести в ремонт. Абонентов, у которых свет есть, просят пользоваться им максимально экономно.

Напомним, в ночь на 11 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине беспилотниками, баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказывали, что целью атаки были газодобывающие объекты в Полтавской области. Враг выпустил по территории Украины 124 ударных беспилотных летательных аппаратов и до 19 ракет.

Утром 11 февраля в "Укрэнерго" сообщали о введении экстренных отключений света по всей Украине из-за угрозы ракетного обстрела, и в 10:50 сообщили о стабилизации состояния энергосистемы и отмене ограничений.

Кроме того, 11 февраля Фокус выяснял, когда в Украине начнутся отключения электроэнергии, как долго они могут длиться, а также будут ли отключать электроэнергию в городах в течение февраля и какие графики могут ввести для бытовых потребителей.