"Некоторые ракеты сбиты, но есть попадания": в Воздушных силах назвали цель атаки РФ 11 февраля

Россия атаковала объекты в Полтавской области. По словам начальника управления коммуникаций Командования ВС ВСУ, результаты работы ПВО еще уточняются.

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В ночь на 11 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина" заявил, что целью атаки стала газодобывающая инфраструктура в Полтавской области.

"Почти все ракеты летели по Полтавской области. Это были ракеты разных типов, удар был комбинированный — в одном направлении по газодобывающей промышленности", — сказал Игнат.

По его словам, это не первая такая российская атака по Полтавской области. Ранее под ударом объекты газовой инфраструктуры во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Игнат объяснил, что обнаружение и уничтожение баллистических, крылатых и управляемых авиационных ракет, а также "шахедов", которые летят одновременно, затрудняют работу ПВО.

"Результаты пока уточняются, и не обнародуются. Некоторые ракеты сбиты, некоторые подавлены РЭБом, но, к сожалению, есть попадания", — подытожил Игнат.

Обстрел Украины 11 февраля

В ночь на 11 февраля Россия выпустила до 19-ти крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет по объектам газодобывающей промышленности в Полтавской области. В Воздушных силах ВСУ заявили, что информация о типах и результатах боевой работы еще уточняется.

Кроме того, россияне запустили 124 ударные БпЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов из Миллерово, Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 57-ми дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 64 беспилотника-имитатора были локально потеряны.

В результате атаки пострадали Полтавская, Черниговская, Харьковская и Черкасская области.

Компания "Нафтогаз" сообщила о повреждении производственных мощностей группы "Нафтогаз" в Полтавской области. Прошло без пострадавших.

Специалисты работают над восстановлением и стабилизацией газоснабжения в регионе.

Напомним, 11 февраля 9 населенных пунктов Миргородского района Полтавской области остались без газоснабжения в результате ракетного удара.

Фокус собрал все, что известно о массированном ударе РФ по Украине 11 февраля.