"Деякі ракети збиті, але є влучання": у Повітряних силах назвали ціль атаки РФ 11 лютого

Росія атакувала об'єкти у Полтавській області. За словами начальника управління комунікацій Командування ПС ЗСУ, результати роботи ППО ще уточнюються.

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У ніч на 11 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі "РБК-Україна" заявив, що ціллю атаки стала газовидобувна інфраструктура у Полтавській області.

"Майже всі ракети летіли по Полтавщині. Це були ракети різних типів, удар був комбінований — в одному напрямку по газовидобувній промисловості", — сказав Ігнат.

За його словами, це не перша така російська атака по Полтавщині. Раніше під ударом об’єкти газової інфраструктури у Львівській та Івано-Франківській областях.

Ігнат пояснив, що виявлення та знищення балістичних, крилатих та керованих авіаційних ракет, а також "шахедів", які летять одночасно, ускладнюють роботу ППО.

"Результати поки уточнюються, і не оприлюднюються. Деякі ракети збиті, деякі подавлені РЕБом, але, на жаль, є влучання", — підсумував Ігнат.

Обстріл України 11 лютого

У ніч на 11 лютого Росія випустила до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що інформація щодо типів та результатів бойової роботи ще уточнюється.

Крім того, росіяни запустили 124 ударні БпЛА типу "Shahed" та дрони-імітатори інших типів із Міллерово, Орла, Брянська, Курська і Приморсько-Ахтарська.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57-ми дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 64 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Компанія "Нафтогаз" повідомила про пошкодження виробничих потужностей групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Минулося без постраждалих.

Фахівці працюють над відновленням та стабілізацією газопостачання в регіоні.

Нагадаємо, 11 лютого 9 населених пунктів Миргородського району Полтавської області залишилися без газопостачання внаслідок ракетного удару.

Фокус зібрав все, що відомо про масований удар РФ по Україні 11 лютого.