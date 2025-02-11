Мережі пошкоджено обстрілом: у Дніпрі запровадили екстрені відключення світла

Енергетики у Дніпрі вимушені вивести обладнання в ремонт після останніх російських обстрілів. Під час атаки було пошкоджено розподільчі мережі.

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У Дніпрі запроваджено екстрені відключення світла з 16:30 11 лютого через пошкодження розподільчих мереж під час обстрілів. Про це повідомили в пресслужбі оператора систем розподілу "ДТЕК Дніпровські електромережі".

ДТЕК повідомляє про екстрені відключення світла в Дніпрі через пошкодження розподільчих мереж Фото: Скриншот

В компанії пояснили, що після останніх російських атак обладнання необхідно вивести в ремонт. Абонентів, у яких світло є, просять користуватися ним максимально ощадливо.

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого Росія завдала комбінованого удару по Україні безпілотниками, балістичними, крилатими та керованими авіаційними ракетами. У Повітряних силах Збройних сил України розповідали, що ціллю атаки були газовидобувні об'єкти в Полтавській області. Ворог випустив по території України 124 ударних безпілотних літальних апаратів і до 19 ракет.

Вранці 11 лютого в "Укренерго" повідомляли про запровадження екстрених відключень світла по всій Україні через загрозу ракетного обстрілу, та о 10:50 повідомили про стабілізацію стану енергосистеми та скасування обмежень.

Крім того, 11 лютого Фокус з'ясовував, коли в Україні розпочнуться відключення електроенергії, як довго вони можуть тривати, а також чи будуть відключати електроенергію в містах протягом лютого і які графіки можуть запровадити для побутових споживачів.