В Україні зростає енергоспоживання через похолодання: як вимикатимуть світло 12 лютого

В усіх регіонах України 12 лютого застосовуватимуть графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. Українців закликають не вмикати одночасно потужні електроприлади у вечірні години.

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Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через зниження температури у більшості регіонів. У зв’язку з цим 12 лютого діють обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Про це повідомили в "Укренерго".

Українців закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 21:00.

Станом на 6:00 ранку понеділка рівень споживання електроенергії перевищив показники попереднього дня на 1,4%. Це пов’язано з подальшим зниженням середньодобової температури.

Напередодні, 11 лютого, добовий максимум споживання було зафіксовано вранці — на 2,3% вище, ніж у понеділок, 10 лютого.

Ситуація в енергосистемі станом на 12 лютого Фото: Укренерго

У компанії зазначили, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих російських атак. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

"Для збалансування енергосистеми — сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Наразі для населення обмеження не вводяться, однак українців закликають ощадливо використовувати електроенергію. Рекомендується не вмикати одночасно потужні електроприлади у вечірні години та, за можливості, перенести їх використання на нічний період.

Нагадаємо, 11 лютого у Дніпрі запроваджували екстрені відключення світла через пошкодження розподільчих мереж під час російських обстрілів.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів Фокусу про ризики відключень світла у побутових споживачів. За його словами, є ймовірність переходу до планових графіків обмежень. Першочергово це стосується східних та південно-східних областей України, де найбільший дефіцит потужностей.