Стартовала новая программа помощи украинцам: кто получит 14 тыс. грн

Работодатели, которые ищут новых сотрудников, могут присоединиться к программе CFJ и получить денежные компенсации за зарплаты для новых работников.

Related video

Работодатели в Украине могут получить ежемесячную финансовую поддержку в размере 14 тыс. грн за трудоустройство граждан по программе. Об этом сообщает Об этом сообщает БФ "Каритас".

В рамках проекта "Remarket", специально созданного для работодателей в Ивано-Франковской области, бизнес получит поддержку.

"Каритас Коломыя запускает новый проект: деньги для работодателей и новые возможности для тех, кто ищет работу и не может ее найти! Это ваш шанс получить поддержку и создать новые рабочие места!" — говорится в сообщении.

Работодатели, которые ищут новых сотрудников, могут присоединиться к программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ) и получить денежные компенсации за зарплаты для новых работников. Речь идет о трудоустройстве уязвимых категорий граждан.

Согласно условиям, за каждого такого трудоустроенного гражданина будут выплачивать по 14,34 тыс. грн в месяц. Выплаты будут приходить на покрытие расходов в оплате труда в течение трех месяцев. В благотворительном фонде считают, что это даст возможность развить свой бизнес и поддержать общество.

Все работодатели, которые хотят присоединиться к программе, должны заполнить специальную анкету по ссылке.

В рамках нового проекта благотворители также окажут помощь жителям региона в поиске работы. Поддержку смогут получить граждане, принадлежащие к уязвимым категориям.

"Ищете работу? Caritas поможет вам найти стабильное место с финансовой поддержкой. Обеспечить трудоустройство для людей из уязвимых категорий именно в вашем регионе", — сообщают организаторы.

Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.