Стартувала нова програма допомоги українцям: хто отримає 14 тис. грн

Роботодавці, які шукають нових співробітників, можуть приєднатися до програми CFJ і отримати грошові компенсації за зарплати для нових працівників.

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Роботодавці в Україні можуть отримати щомісячну фінансову підтримку в розмірі 14 тис. грн за працевлаштування громадян за програмою. Про це повідомляє Про це повідомляє БФ "Карітас".

У межах проєкту "Remarket", спеціально створеного для роботодавців в Івано-Франківській області, бізнес отримає підтримку.

"Карітас Коломия запускає новий проєкт: гроші для роботодавців і нові можливості для тих, хто шукає роботу і не може її знайти! Це ваш шанс отримати підтримку та створити нові робочі місця!" — ідеться в повідомленні.

Роботодавці, які шукають нових співробітників, можуть приєднатися до програми "Гроші за працевлаштування" (CFJ) і отримати грошові компенсації за зарплати для нових працівників. Йдеться про працевлаштування вразливих категорій громадян.

Згідно з умовами, за кожного такого працевлаштованого громадянина виплачуватимуть по 14,34 тис. грн на місяць. Виплати приходитимуть на покриття витрат в оплаті праці протягом трьох місяців. У благодійному фонді вважають, що це дасть можливість розвинути свій бізнес і підтримати суспільство.

Усі роботодавці, які хочуть приєднатися до програми, мають заповнити спеціальну анкету за посиланням.

У рамках нового проєкту благодійники також нададуть допомогу жителям регіону в пошуку роботи. Підтримку зможуть отримати громадяни, які належать до вразливих категорій.

"Шукаєте роботу? Caritas допоможе вам знайти стабільне місце з фінансовою підтримкою. Забезпечити працевлаштування для людей із вразливих категорій саме у вашому регіоні", — повідомляють організатори.

Для цього потрібно зареєструватися за посиланням.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.