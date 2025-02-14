Денежная помощь в $3 тыс.: кто может получить выплаты

К участию в программе могут присоединиться бизнесы, которые понесли ущерб в результате военных действий и зарегистрированы в Харькове или области, за исключением территорий, где продолжаются боевые действия.

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Украинцы в одном из регионов могут получить грант на сумму 3 тысячи долларов от благотворительного фонда "Право на защиту". Этот проект, направленный на помощь бизнесу в условиях войны, осуществляется при поддержке Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН, которая является официальным партнером БФ "Право на защиту".

Отмечается, что речь идет о программе поддержки под названием "Право на бизнес: гранты на восстановление пострадавших микропредприятий", призванная поддержать бизнес в Харьковской области, которая страдает от атак РФ.

В рамках программы 27 предпринимателей региона смогут получить грант в размере 3 тыс. долларов.

Приобщиться к программе может бизнес, который физически пострадал из-за военных действий и имеет регистрацию в Харькове или регионе, кроме зон, где продолжаются боевые действия.

Среди требований к заявителям:

предоставление доказательств повреждения бизнеса из-за войны;

составление плана восстановления деятельности с четким видением рынка и клиентов;

наличие предыдущего опыта в предпринимательстве.

Приоритет получат бизнесы, которые создадут новые рабочие места, и лица из уязвимых групп населения.

Деньги можно использовать на закупку оборудования, материалов, сырья или необходимого товара для восстановления бизнеса

Все желающие подать заявку на помощь должны заполнить анкету до 16 февраля на сайте.

"Все заявители получают официальное уведомление о результатах отбора по электронной почте. Оповещение осуществляется в период с 24.02.2025 по 28.02.2025, независимо от результата заявки — как для успешных, так и для отклоненных кандидатов", — говорится в сообщении.

Предусматриваются несколько ключевых этапов отбора заявок на получение грантовой помощи.

сбор заявок и первичный контакт;

технический отбор заявок;

выездная проверка;

подача аппликационной формы;

оценивание заявок комиссией;

утверждение финалистов;

официальное оповещение;

подписание договоров;

передача документов в финансовый отдел;

выплата грантовой помощи;

отчетность по использованию средств;

мониторинг эффективности грантовой поддержки.

Через 30 дней после завершения проекта команда Фонда посетит бизнесы для проверки использования средств и оценки результатов помощи.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.в