Грошова допомога в $3 тис.: хто може отримати виплати

До участі в програмі можуть долучитися бізнеси, які зазнали збитків унаслідок воєнних дій і зареєстровані в Харкові або області, за винятком територій, де тривають бойові дії.

Related video

Українці в одному з регіонів можуть отримати грант на суму 3 тисячі доларів від благодійного фонду "Право на захист". Цей проєкт, спрямований на допомогу бізнесу в умовах війни, здійснюється за підтримки Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба УВКБ ООН, яка є офіційним партнером БФ "Право на захист".

Зазначається, що йдеться про програму підтримки під назвою "Право на бізнес: гранти на відновлення постраждалих мікропідприємств", покликану підтримати бізнес у Харківській області, яка потерпає від атак РФ.

У рамках програми 27 підприємців регіону зможуть отримати грант у розмірі 3 тис. доларів.

Долучитися до програми може бізнес, який фізично постраждав через воєнні дії та має реєстрацію в Харкові або регіоні, крім зон, де тривають бойові дії.

Серед вимог до заявників:

надання доказів пошкодження бізнесу через війну;

складання плану відновлення діяльності з чітким баченням ринку та клієнтів;

наявність попереднього досвіду в підприємництві.

Пріоритет отримають бізнеси, які створять нові робочі місця, та особи з уразливих груп населення.

Гроші можна використати на закупівлю обладнання, матеріалів, сировини або необхідного товару для відновлення бізнесу

Усі охочі подати заявку на допомогу мають заповнити анкету до 16 лютого на сайті.

"Усі заявники отримують офіційне повідомлення про результати відбору електронною поштою. Сповіщення здійснюється в період з 24.02.2025 по 28.02.2025, незалежно від результату заявки — як для успішних, так і для відхилених кандидатів", — ідеться в повідомленні.

Передбачаються кілька ключових етапів відбору заявок на отримання грантової допомоги.

збір заявок і первинний контакт;

технічний відбір заявок;

виїзна перевірка;

подання аплікаційної форми;

оцінювання заявок комісією;

затвердження фіналістів;

офіційне сповіщення;

підписання договорів;

передача документів у фінансовий відділ;

виплата грантової допомоги;

звітність щодо використання коштів;

моніторинг ефективності грантової підтримки.

Через 30 днів після завершення проєкту команда Фонду відвідає бізнеси для перевірки використання коштів та оцінки результатів допомоги.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.