Украинцы могут получить нову помощь в феврале: кому заплатят до 30 тыс. грн

Гражданам предоставят возможность оформления единовременной материальной помощи в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

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В феврале 2025 года некоторые жители Николаева смогут получить несколько видов финансовой помощи. Городской совет окажет поддержку тем, кто пострадал из-за российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно решению городского совета, жители смогут оформить единовременную материальную помощь при сложных жизненных обстоятельствах. Такую финансовую поддержку предоставят раз в год, а ее размер может достигать десяти прожиточных минимумов в зависимости от ситуации.

"Изменения касаются гражданских, погибших или получивших ранения в результате обстрелов на территории города", — говорится в решении.

Финансовая помощь предназначена для пациентов, проходящих длительное лечение, – они могут получить до двух прожиточных минимумов. Лица, перенесшие хирургические операции, смогут рассчитывать на выплату до трех прожиточных минимумов. Больные онкологией и те, кому необходимы импланты, могут получить до пяти прожиточных минимумов.

Другим гражданам, которые попали в сложные жизненные обстоятельства — до десяти прожиточных минимумов

Также существуют такие категории выплат:

для семей погибших от обстрелов в Николаеве — 30 тыс. гривен;

для раненых от обстрелов на лечение — до 20 тыс. гривен;

для семей детей, погибших из-за агрессии РФ за одного ребенка — 100 тыс. гривен;

для военных-орденоносцев на топливо для авто — 30 тыс. гривен разово за год.

Для того чтобы оформить выплаты, надо подать заявление и документы с подтверждением вышеуказанных фактов.

Все горожане, которые нуждаются в соответствующей поддержке, должны обратиться в горсовет за подробной информацией.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.