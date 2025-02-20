Українці можуть отримати нову допомогу в лютому: кому заплатять до 30 тис. грн

Громадянам нададуть можливість оформлення одноразової матеріальної допомоги у зв'язку зі складними життєвими обставинами.

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У лютому 2025 року деякі жителі Миколаєва зможуть отримати кілька видів фінансової допомоги. Міська рада надасть підтримку тим, хто постраждав через російську агресію. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Згідно з рішенням міської ради, мешканці зможуть оформити одноразову матеріальну допомогу за складних життєвих обставин. Таку фінансову підтримку нададуть раз на рік, а її розмір може сягати десяти прожиткових мінімумів залежно від ситуації.

"Зміни стосуються цивільних, які загинули або дістали поранення внаслідок обстрілів на території міста", — ідеться в рішенні.

Фінансова допомога призначена для пацієнтів, які проходять тривале лікування, — вони можуть отримати до двох прожиткових мінімумів. Особи, які перенесли хірургічні операції, зможуть розраховувати на виплату до трьох прожиткових мінімумів. Хворі на онкологію і ті, кому необхідні імпланти, можуть отримати до п'яти прожиткових мінімумів.

Іншим громадянам, які потрапили у складні життєві обставини — до десяти прожиткових мінімумів

Також існують такі категорії виплат:

для сімей загиблих від обстрілів у Миколаєві — 30 тис. гривень;

для поранених від обстрілів на лікування — до 20 тис. гривень;

для сімей дітей, загиблих через агресію РФ за одну дитину — 100 тис. гривень;

для військових-орденоносців на паливо для авто — 30 тис. гривень разово за рік.

Для того щоб оформити виплати, треба подати заяву і документи з підтвердженням вищевказаних фактів.

Усі городяни, які потребують відповідної підтримки, мають звернутися до міськради за детальною інформацією.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.