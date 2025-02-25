Некоторые женщины получат помощь в 25-40 тыс. грн: кому заплатят

Выплаты предназначены в качестве помощи матерям, которые заключили соглашения со специальными больницами.

Related video

В одном из украинских регионов женщины, которые стали мамами, могут претендовать на денежную помощь в размере от 25 тыс. до 40 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении Коммунального некоммерческого предприятия "Хорольская городская больница".

Там отметили, что Национальная служба здоровья Украины заключила соглашение с больницей. Договор по пакету "Медицинская помощь при родах" предусматривает предоставление бесплатной и качественной медицинской помощи для появления малыша на свет.

Также Хорольский городской совет ввел одноразовую денежную помощь роженицам по социальной программе "Забота". В ее рамках можно получить:

40 тыс. грн — женщинам, зарегистрированным в Хорольской громаде;

25 тыс. грн — женщинам из других областей.

"Мы ждем вас в нашем родильном отделении, где вам будет оказана профессиональная акушерско-гинекологическая помощь в комфортных условиях. Наши специалисты работают, чтобы обеспечить вам безопасность, поддержку и теплую атмосферу в один из важнейших моментов вашей жизни", — говорится в сообщении.

В 2025 году государство выплачивает средства родителям, несмотря на полномасштабную войну с Россией, за рождение ребенка. Как и в прошлом году, выплата составляет более 41 тыс. грн.

По правилам, помощь выплачивают несколькими траншами. А именно:

10,32 тыс. грн — единовременно;

по 860 грн — в течение трех лет ежемесячно.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.