Деякі жінки отримають допомогу в 25-40 тис. грн: кому заплатять

Виплати призначені як допомога матерям, які уклали угоди зі спеціальними лікарнями.

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В одному з українських регіонів жінки, які стали мамами, можуть претендувати на грошову допомогу в розмірі від 25 тис. до 40 тис. грн. Про це йдеться в повідомленні Комунального некомерційного підприємства "Хорольська міська лікарня".

Там зазначили, що Національна служба здоров'я України уклала угоду з лікарнею. Договір за пакетом "Медична допомога при пологах" передбачає надання безоплатної та якісної медичної допомоги для появи малюка на світ.

Також Хорольська міська рада запровадила одноразову грошову допомогу породіллям за соціальною програмою "Турбота". У її рамках можна отримати:

40 тис. грн — жінкам, зареєстрованим у Хорольській громаді;

25 тис. грн — жінкам з інших областей.

"Ми чекаємо на вас у нашому пологовому відділенні, де вам буде надано професійну акушерсько-гінекологічну допомогу в комфортних умовах. Наші фахівці працюють, щоб забезпечити вам безпеку, підтримку і теплу атмосферу в один із найважливіших моментів вашого життя", — йдеться в повідомленні.

У 2025 році держава виплачує кошти батькам, незважаючи на повномасштабну війну з Росією, за народження дитини. Як і минулого року, виплата становить понад 41 тис. грн.

За правилами, допомогу виплачують кількома траншами. А саме:

10,32 тис. грн — одноразово;

по 860 грн — протягом трьох років щомісяця.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.