Прожиточный минимум в Украине: будет ли повышение в марте

Согласно актуальному законодательству минимальная зарплата в Украине — 8 000 грн, но в Верховной Раде рассматривают ее повышение.

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Прожиточный минимум — это важный экономический показатель, влияющий на размер различных социальных выплат. От необлагаемого минимума доходов зависят определенные виды пенсий, алиментов, пособий по безработице, а также он играет роль в налоговой системе. Об этом говорится в Государственном бюджетена 2025 год (Закон №4059-IX, статья 7).

Какая сумма необлагаемого налогом минимума 2025

Так, с 1 января прожиточный минимум для основных социально-демографических категорий останется неизменным:

для детей до 6 лет — 2 563 грн; для детей 6-18 лет — 3 196 грн; для трудоспособного населения — 3 028 грн; для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн; общий прожиточный минимум — 2 920 грн.

Но также установлены специальные показатели:

для должностного оклада прокуроров окружной прокуратуры — 1 600 грн; для определения должностных окладов судей, работников налоговых и таможенных органов и других госслужащих — 2 102 грн.

Возможно ли повышение прожиточного минимума в 2025 году

В Верховной Раде представлен законопроект, предлагающий поэтапное повышение прожиточного минимума, минимальной пенсии и зарплаты в 2025 году. В случае его принятия социальные стандарты для украинцев существенно улучшатся. Повышение планируется осуществлять в три этапа:

Для детей до 6 лет:

с 1 апреля — 3 627 грн; с 1 июля — 5 110 грн; с 1 октября — 7 533 грн;

Для детей 6-18 лет:

с 1 апреля — 4 571 грн; с 1 июля — 6 451 грн; с 1 октября — 9 467 грн.

Для трудоспособных лиц:

с 1 апреля — 5 400 грн; с 1 июля — 7 620 грн; с 1 октября — 11 184 грн.

Согласно актуальному законодательству минимальная заработная плата (МЗП) от 1 января 2025 осталась на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают пересмотреть необлагаемый налогом минимум доходов.

По действующему законодательству сотрудник, выполнивший полную месячную норму работы, должен получать зарплату не менее 8 000 грн от 1 января 2025 года. В случае, если выплата ниже установленного уровня, работодатель обязан произвести доплату до минимальной зарплаты. Если же работник отработал не полный месяц, оплата производится пропорционально фактически отработанным часам.

Однако, если предложенный законопроект будет принят, в 2025 году украинцев будет ожидать поэтапное повышение минимальной зарплаты и других выплат, которые привязаны к уровню МЗП. Согласно документу, минималку могут просмотреть трижды:

с 1 апреля выплаты возрастут до 9 100 грн (55 грн в час);

с 1 июля – до 10 100 грн (61 грн в час);

с 1 октября – до 11 184 грн (68 грн в час).

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