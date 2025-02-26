Прожитковий мінімум в Україні: чи буде підвищення в березні

Згідно з актуальним законодавством мінімальна зарплата в Україні — 8 000 грн, але у Верховній Раді розглядають її підвищення.

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Прожитковий мінімум — це важливий економічний показник, що впливає на розмір різних соціальних виплат. Від неоподатковуваного мінімуму доходів залежать певні види пенсій, аліментів, допомоги по безробіттю, а також він відіграє роль у податковій системі. Про це йдеться в Державному бюджеті на 2025 рік (Закон №4059-IX, стаття 7).

Яка сума неоподатковуваного податком мінімуму 2025 року

Так, з 1 січня прожитковий мінімум для основних соціально-демографічних категорій залишиться незмінним:

для дітей до 6 років — 2 563 грн; для дітей 6-18 років — 3 196 грн; для працездатного населення — 3 028 грн; для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн; загальний прожитковий мінімум — 2 920 грн.

Але також встановлено спеціальні показники:

для посадового окладу прокурорів окружної прокуратури — 1 600 грн; для визначення посадових окладів суддів, працівників податкових і митних органів та інших держслужбовців — 2 102 грн.

Чи можливе підвищення прожиткового мінімуму у 2025 році

У Верховній Раді представлено законопроєкт, що пропонує поетапне підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та зарплати у 2025 році. У разі його ухвалення соціальні стандарти для українців істотно покращаться. Підвищення планується здійснювати в три етапи:

Для дітей до 6 років:

з 1 квітня — 3 627 грн; з 1 липня — 5 110 грн; з 1 жовтня — 7 533 грн;

Для дітей 6-18 років:

з 1 квітня — 4 571 грн; з 1 липня — 6 451 грн; з 1 жовтня — 9 467 грн.

Для працездатних осіб:

з 1 квітня — 5 400 грн; з 1 липня — 7 620 грн; з 1 жовтня — 11 184 грн.

Згідно з актуальним законодавством мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонують переглянути неоподатковуваний мінімум доходів.

За чинним законодавством співробітник, який виконав повну місячну норму роботи, має отримувати зарплату не менше ніж 8 000 грн від 1 січня 2025 року. У разі, якщо виплата нижча за встановлений рівень, роботодавець зобов'язаний здійснити доплату до мінімальної зарплати. Якщо ж працівник відпрацював не повний місяць, оплата здійснюється пропорційно фактично відпрацьованим годинам.

Однак, якщо запропонований законопроєкт ухвалять, у 2025 році на українців чекатиме поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат, які прив'язані до рівня МЗП. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути тричі:

з 1 квітня виплати зростуть до 9 100 грн (55 грн на годину);

з 1 липня — до 10 100 грн (61 грн на годину);

з 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн на годину).

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.