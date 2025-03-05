Фокус расспросил у юриста все о взыскании долгов и выселении из жилья во время действия военного положения. Оказалось, что договориться о нюансах оплаты, реструктуризации долга и т.д. легче, чем не платить вообще и рисковать потерять имущество.

Related video

В Украине действует закон "О жилищно-коммунальных услугах", согласно ст. 7 которого индивидуальный потребитель обязан оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами. Адвокат Ольга Брус рассказала Фокусу о процедуре взыскания долгов, а также правах потребителей в такой ситуации.

Поэтому в 2023 году в Украине был отменен мораторий на взыскание задолженности за коммунальные услуги, который действовал в начале полномасштабного вторжения для всех потребителей. Поэтому по состоянию на сейчас постановление КМУ №260 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" запрещает взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг, только с потребителей, жилье которых находится на территории, где ведутся или велись боевые действия. При этом, такие потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку ВПЛ или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.

Закон запрещает взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг, только с потребителей, жилье которых находится на территории, где ведутся или велись боевые действия

Итак, все остальные потребители даже в условиях военного положения, обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги на общих основаниях.

"Поэтому, в случае нарушения потребителем обязанности по оплате коммунальных услуг, компания-поставщик может взыскать долг в принудительном порядке. Наряду с этим, за несвоевременную уплату долга предусмотрено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений и процентов годовых", — говорит Фокусу адвокат АО "Evrika Law" Ольга Брус.

Поставщик должен уведомить потребителя о необходимости погашения долга Фото: УНИАН

Все о процедуре взыскания задолженности во время войны

При имеющейся задолженности по услугам ЖКУ, поставщик прежде всего должен сообщить потребителю о необходимости погашения долга.

"Следует обратить внимание, что на этом этапе, возможно провести переговоры и заключить договор реструктуризации с поставщиком коммунальных услуг. Если же потребитель игнорирует сообщение поставщика, и не осуществляет оплату задолженности, то поставщик может обратиться в суд с целью принудительного взыскания долга", — говорит Ольга Брус.

В дальнейшем, на основании решения суда будет открыто исполнительное производство, в рамках которого будет происходить принудительное взыскание долга за оплату коммунальных услуг.

В рамках исполнительного производства могут наложить арест на банковские счета должника Фото: Getty Images

В рамках исполнительного производства может быть наложен арест на банковские счета должника и обращено взыскание на его заработок. При наличии значительной суммы долга и недостаточности средств на счетах должника, взыскание долга может происходить и за счет имущества должника. В таком случае, если сумма долга соизмерима со стоимостью жилья, то долг может быть погашен за счет этого жилья.

Поэтому неуплата долга за коммуналку в течение очень длительного времени может быть следствием даже потерю этого жилья и дальнейшее выселение.

Адвокат советует в случае сложной жизненной ситуации договариваться с поставщиком о реструктуризации долга, чтобы уменьшить финансовое давление на себя и семью.

Между тем, как Фокус писал ранее, почти 80% населения Украины живет за чертой бедности, в то же время 10% находятся на грани биологического выживания.

В то же время отметим, что с марта пенсии в Украине будут индексироваться в соответствии с законом Украины о государственном бюджете. Фокус писал, что ориентировочный рост пенсий в таком случае составит около 11%. С другой стороны, окончательный размер индексации определится постановлением Кабмина, которое пока не публиковали.