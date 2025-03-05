Фокус розпитав у юриста все про стягнення боргів та виселення з житла під час дії воєнного стану. Виявилося, що домовитися про нюанси оплати, реструктуризацію боргу тощо легше, аніж не сплачувати взагалі і ризикувати втратити майно.

Related video

В Україні діє закон "Про житлово-комунальні послуги", згідно зі ст. 7 якого індивідуальний споживач зобов’язаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами та тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами. Адвокатка Ольга Брус розповіла Фокусу про процедуру стягнення боргів, а також права споживачів у такій ситуації.

Тож 2023 року в Україні було скасовано мораторій на стягнення заборгованості за комунальні послуги, який діяв на початку повномасштабного вторгнення для всіх споживачів. Тому станом на зараз постанова КМУ №260 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану" забороняє стягнення заборгованості щодо сплати комунальних послуг, лише зі споживачів, житло яких знаходиться на території, де ведуться або ж велися бойові дії. При цьому, такі споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг довідку ВПО чи інший документ, що підтверджує відсутність за місцем проживання.

Закон забороняє стягнення заборгованості щодо сплати комунальних послуг, лише зі споживачів, житло яких знаходиться на території, де ведуться або ж велися бойові дії

Отже, всі інші споживачі навіть в умовах воєнного стану, зобов’язанні сплачувати житлово-комунальні послуги на загальних підставах.

"Тому, у разі порушення споживачем обов’язку щодо оплати комунальних послуг, компанія-постачальник може стягнути борг в примусовому порядку. Поряд з цим, за невчасну сплату боргу передбачено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань та процентів річних", — каже Фокусу адвокатка АО "Evrika Law" Ольга Брус.

Постачальник має повідомити споживача про необхідність погашення боргу Фото: УНІАН

Все про процедуру стягнення заборгованості під час війни

За наявної заборгованості із послуг ЖКП, постачальник передусім має повідомити споживача про необхідність погашення боргу.

"Слід звернути увагу, що на цьому етапі, можливо провести переговори та укласти договір реструктуризації з постачальником комунальних послуг. Якщо ж споживач ігнорує повідомлення постачальника, та не здійснює оплату заборгованості, то постачальник може звернутися до суду з метою примусового стягнення боргу", — каже Ольга Брус.

Надалі на підставі рішення суду буде відкрито виконавче провадження, в межах якого відбуватиметься примусове стягнення боргу за оплату комунальних послуг.

В межах виконавчого провадження можуть накласти арешт на банківські рахунки боржника Фото: Getty Images

В межах виконавчого провадження може бути накладено арешт на банківські рахунки боржника та звернуто стягнення на його заробіток. У разі наявності значної суми боргу та недостатності коштів на рахунках боржника, стягнення боргу може відбуватися і за рахунок майна боржника. У такому разі, якщо сума боргу співмірна із вартістю житла, то борг може бути погашено за рахунок цього житла.

Тому несплата боргу за комуналку протягом дуже тривалого часу може бути наслідком навіть втрату цього житла та подальше виселення.

Адвокатка радить у разі складної життєвої ситуації домовлятися із постачальником про реструктуризацію боргу, аби зменшити фінансовий тиск на себе і родину.

Тим часом, як Фокус писав раніше, майже 80% населення України живе за межею бідності, водночас 10% перебувають на межі біологічного виживання.

Водночас зазначимо, що від березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме близько 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабміну, яку поки що не публікували.