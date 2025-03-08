Статус "дети войны": какие льготы можно получить в марте

Для получения льгот необходимо документально подтвердить статус "ребенка войны".

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Украинское законодательство предусматривает множество категорий граждан, имеющих право на государственные льготы. В 2025 году определенные преимущества сохранятся и для "детей войны". Этот статус присваивается гражданам Украины, которые на момент завершения Второй мировой войны не достигли совершеннолетия. Об этом говорится в 5 статье Закона Украины "О социальной защите детей войны".

Лица, которым на момент окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет, имеют право на получение официального статуса "ребенка войны". Важно не путать эту категорию с понятием "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов", которое применяется к жертвам современных военных событий, включая российскую агрессию.

Для украинцев, которые имеют официальный статус "ребенок войны", в 2025 году государство будет предоставлять следующие льготы:

возможность выбирать удобное время для ежегодного оплачиваемого отпуска;

право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в год;

гарантия сохранения рабочего места в случае сокращения персонала;

получение 100% выплат по временной нетрудоспособности независимо от трудового стажа;

первоочередное выделение земельных участков под строительство, садоводство или огородничество;

скидка 25% на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия и т.д.) в пределах норм потребления, если средний доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев не превышает 4 240 грн.

Официальное подтверждение статуса осуществляется органами социальной защиты путем внесения соответствующего штампа в пенсионное удостоверение.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.