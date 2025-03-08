Статус "діти війни": які пільги можна отримати в березні

Для отримання пільг необхідно документально підтвердити статус "дитини війни".

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Українське законодавство передбачає безліч категорій громадян, які мають право на державні пільги. У 2025 році певні переваги збережуться і для "дітей війни". Цей статус присвоюється громадянам України, які на момент завершення Другої світової війни не досягли повноліття. Про це йдеться у 5 статті Закону України "Про соціальний захист дітей війни".

Особи, яким на момент закінчення Другої світової війни не виповнилося 18 років, мають право на отримання офіційного статусу "дитини війни". Важливо не плутати цю категорію з поняттям "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів", що застосовується до жертв сучасних воєнних подій, включно з російською агресією.

Для українців, які мають офіційний статус "дитина війни", у 2025 році держава надаватиме такі пільги:

можливість обирати зручний час для щорічної оплачуваної відпустки;

право на додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 днів на рік;

гарантія збереження робочого місця в разі скорочення персоналу;

отримання 100% виплат по тимчасовій непрацездатності незалежно від трудового стажу;

першочергове виділення земельних ділянок під будівництво, садівництво або городництво;

знижка 25% на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія тощо) у межах норм споживання, якщо середній дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців не перевищує 4 240 грн.

Офіційне підтвердження статусу здійснюється органами соціального захисту шляхом внесення відповідного штампа до пенсійного посвідчення.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.