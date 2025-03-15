Разница шокирует: сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС

Цены на жизнь в Украине ниже, чем в Европе, но они продолжают стремительно расти.

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Есть мнение, что в странах ЕС цены на продукты, аренду и коммунальные услуги выше, чем в Украине, и оно имеет под собой основания. В целом, эти расходы в европейских городах действительно выше, чем у нас, если опираться только на абсолютные суммы, не учитывая уровень заработных плат. Однако если принимать во внимание доходы, ситуация значительно меняется. К тому же, даже в Киеве, с учетом уровня заработной платы, нельзя назвать его самым дорогим городом в Украине. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Для сравнения стоимости жизни в крупнейших украинских городах мы использовали статистические данные крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo. В составе базовой продуктовой корзины мы учли: 4 л молока, 3 кг хлеба, по 2 кг куриного филе, говядины и картофеля, по 1 кг риса, сыра, яблок, бананов, помидоров и лука, а также 24 штуки яиц.

Для сравнения мы выбрали цены в крупнейших украинских городах: Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе.

Самая высокая стоимость базовой продуктовой корзины оказалась в Киеве — 2 349,25 грн. Здесь без сюрпризов. Продукты в столице всегда стоили несколько дороже, чем в других городах страны.

В целом же, все города, кроме Киева, имеют стоимость корзины в пределах 1 900-2 100 грн, что указывает на относительно одинаковый уровень цен на продукты. Самая низкая стоимость продуктов питания оказалась в Харькове — 1 907,63 грн. На коммунальные услуги и интернет больше всего тратят также киевляне — 4 711,89 грн. Не намного меньше за коммуналку отдают жители Днепра (4 605,16 грн) и Харькова (4 627,74). Самые низкие цены во Львове (3 674,57 грн) и Одессе (3 674,57 грн).

Самая высокая стоимость аренды также в столице — 15 024,30 в месяц. Львов и Днепр занимают промежуточное положение со стоимостью аренды 13 694,01 грн и 12 187,50 грн соответственно. А вот в Одессе и Харькове цены на аренду значительно ниже — около 6 тысяч грн в месяц. Это не в последнюю очередь связано с постоянными обстрелами и общим высоким уровнем опасности в этих городах. Киев также лидирует по уровню средних зарплат — 24 198,57 грн в месяц. Что существенно выше, чем во Львове (21 042,11 грн). Одесса и Днепр имеют средние зарплаты в пределах 17 000 грн. Самая низкая средняя зарплата в Харькове — 16 342,45 грн.

Если же сравнивать столицу Украины с европейскими, то относительно низкие цены на продукты, аренду, коммунальные услуги и недвижимость в Киеве нивелируются значительно более низкими зарплатами, которые не идут ни в какое сравнение с европейскими.

И хотя по абсолютным ценам по всем показателям лидирует столица Германии, соотношение цен к зарплатам (47,3%), делает Берлин наиболее выгодным городом для проживания.

Впрочем, следует отметить, что на собственное жилье во всех европейских странах надо копить довольно долго. Даже в Берлине для этого понадобится более 9 лет. Примерно, как в Одессе.

Варшава и Прага занимают промежуточное положение по большинству показателей, но Прага выделяется более высокой стоимостью жилья и более долгим сроком для его приобретения по сравнению с Варшавой. А вот соотношение цен и средних зарплат лучше в столице Чехии — 65,9% против 69,5%.

Что касается Киева, то по соотношению стоимости жизни и зарплат столица Украины начисто проигрывает европейским городам. Показатель в 91,2% свидетельствует о значительной нагрузке на бюджет жителей из-за относительно низких доходов.

Цены в Украине

Цены в Украине продолжают расти. В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% по сравнению с прошлым годом, а за месяц цены увеличились на 0,8%. Национальный банк Украины сообщил, что стоимость продуктов питания возросла на 13%. Особенно подорожали фрукты, мука, крупы и некоторые мясные изделия. Основной причиной этого стал негативный эффект от низких урожаев прошлого года.

Цены на свинину, курятину и сахар приближались к уровням стран-торговых партнеров, что связано с устойчивыми объемами экспорта. В то же время рост цен на овощи замедлился благодаря увеличению импорта, поступлению свежего тепличного урожая и снижению спроса на некоторые категории.

Стоимость обработанных пищевых продуктов в феврале увеличилась на 16,7%, что объясняется подорожанием продовольственного сырья, ростом расходов на электроэнергию, логистику и оплату труда. В результате значительно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия, масло, мясную и молочную продукцию. Также на фоне повышения цен на мировых рынках подорожали некоторые импортные товары, включая сыры, чай, кофе и шоколад.

Рост стоимости услуг также ускорился, достигнув 14,3%. В НБУ прогнозируют дальнейший рост инфляции в ближайшие месяцы, что обусловлено последствиями слабых урожаев прошлого года, а также увеличением расходов предприятий на энергоресурсы и оплату труда.

Напомним, пенсионеры, у которых проблемы со здоровьем, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.