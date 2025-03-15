Різниця шокує: скільки коштує життя в містах України та ЄС

Ціни на життя в Україні нижчі, ніж у Європі, але вони продовжують стрімко зростати.

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Є думка, що в країнах ЄС ціни на продукти, оренду та комунальні послуги вищі, ніж в Україні, і вона має під собою підстави. Загалом, ці витрати в європейських містах справді вищі, ніж у нас, якщо спиратися лише на абсолютні суми, не враховуючи рівень заробітних плат. Однак якщо брати до уваги доходи, ситуація значно змінюється. До того ж, навіть у Києві, з урахуванням рівня заробітної плати, не можна назвати його найдорожчим містом в Україні. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Для порівняння вартості життя в найбільших українських містах ми використовували статистичні дані найбільшої у світі бази даних про вартість життя Numbeo. У складі базового продуктового кошика ми врахували: 4 л молока, 3 кг хліба, по 2 кг курячого філе, яловичини та картоплі, по 1 кг рису, сиру, яблук, бананів, помідорів і цибулі, а також 24 штуки яєць.

Для порівняння ми вибрали ціни в найбільших українських містах: Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Найвища вартість базового продуктового кошика виявилася в Києві — 2 349,25 грн. Тут без сюрпризів. Продукти в столиці завжди коштували дещо дорожче, ніж в інших містах країни.

Загалом же, всі міста, крім Києва, мають вартість кошика в межах 1 900-2 100 грн, що вказує на відносно однаковий рівень цін на продукти. Найнижча вартість продуктів харчування виявилася в Харкові — 1 907,63 грн. На комунальні послуги та інтернет найбільше витрачають також кияни — 4 711,89 грн. Не набагато менше за комуналку віддають жителі Дніпра (4 605,16 грн) і Харкова (4 627,74). Найнижчі ціни у Львові (3 674,57 грн) та Одесі (3 674,57 грн).

Найвища вартість оренди також у столиці — 15 024,30 на місяць. Львів і Дніпро займають проміжне становище з вартістю оренди 13 694,01 грн і 12 187,50 грн відповідно. А ось в Одесі та Харкові ціни на оренду значно нижчі — близько 6 тисяч грн на місяць. Це не в останню чергу пов'язано з постійними обстрілами та загальним високим рівнем небезпеки в цих містах. Київ також лідирує за рівнем середніх зарплат — 24 198,57 грн на місяць. Що істотно вище, ніж у Львові (21 042,11 грн). Одеса та Дніпро мають середні зарплати в межах 17 000 грн. Найнижча середня зарплата в Харкові — 16 342,45 грн.

Якщо ж порівнювати столицю України з європейськими, то відносно низькі ціни на продукти, оренду, комунальні послуги та нерухомість у Києві нівелюються значно нижчими зарплатами, які не йдуть у жодне порівняння з європейськими.

І хоча за абсолютними цінами за всіма показниками лідирує столиця Німеччини, співвідношення цін до зарплат (47,3%), робить Берлін найбільш вигідним містом для проживання.

Утім, слід зазначити, що на власне житло в усіх європейських країнах треба збирати досить довго. Навіть у Берліні для цього знадобиться понад 9 років. Приблизно, як в Одесі.

Варшава і Прага посідають проміжне становище за більшістю показників, але Прага виділяється вищою вартістю житла і довшим терміном для його придбання порівняно з Варшавою. А ось співвідношення цін і середніх зарплат краще в столиці Чехії — 65,9% проти 69,5%.

Щодо Києва, то за співвідношенням вартості життя і зарплат столиця України начисто програє європейським містам. Показник у 91,2% свідчить про значне навантаження на бюджет жителів через відносно низькі доходи.

Ціни в Україні

Ціни в Україні продовжують зростати. У лютому 2025 року інфляція прискорилася до 13,4% порівняно з минулим роком, а за місяць ціни збільшилися на 0,8%. Національний банк України повідомив, що вартість продуктів харчування зросла на 13%. Особливо подорожчали фрукти, борошно, крупи та деякі м'ясні вироби. Основною причиною цього став негативний ефект від низьких урожаїв минулого року.

Ціни на свинину, курятину та цукор наближалися до рівнів країн-торговельних партнерів, що пов'язано зі стійкими обсягами експорту. Водночас зростання цін на овочі сповільнилося завдяки збільшенню імпорту, надходженню свіжого тепличного врожаю та зниженню попиту на деякі категорії.

Вартість оброблених харчових продуктів у лютому збільшилася на 16,7%, що пояснюється подорожчанням продовольчої сировини, зростанням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці. У результаті значно зросли ціни на хліб і хлібобулочні вироби, олію, м'ясну та молочну продукцію. Також на тлі підвищення цін на світових ринках подорожчали деякі імпортні товари, включно з сирами, чаєм, кавою та шоколадом.

Зростання вартості послуг також прискорилося, сягнувши 14,3%. У НБУ прогнозують подальше зростання інфляції найближчими місяцями, що зумовлено наслідками слабких врожаїв минулого року, а також збільшенням витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці.

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