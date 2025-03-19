Разница удивит: сколько за аренду платят в Украине и ЕС

Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в Харькове и Одессе.

Related video

Стоимость жилья в Украине продолжает увеличиваться, а спрос на аренду остается высоким. В 2025 году рассчитывать на снижение цен на съемное жилье не приходится. С начала года аренда уже подорожала на 1,5%, а весной возможен еще более стремительный рост. В европейских городах аренда также обходится недешево, но этот фактор частично нивелируется более высоким уровнем заработных плат. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Для анализа стоимости аренды в крупнейших городах Украины была использована статистика из крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни — Numbeo. Чтобы определить, где аренда наиболее выгодна, мы сравнили цены на однокомнатные квартиры за пределами центра, а также соотношение стоимости аренды к средним зарплатам жителей.

Самая высокая арендная плата зафиксирована в Киеве — 14 942,40 грн. Это неудивительно, ведь столица является крупнейшим экономическим центром страны. На втором месте — Львов, где аренда составляет 13 703,30 грн. Такой уровень цен обусловлен большим числом переселенцев, выбирающих западные регионы Украины для проживания, а также высокой туристической привлекательностью города.

Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в Харькове (6 432,84 грн) и Одессе (6 676,47 грн). Из-за постоянных обстрелов эти города испытывают сложную ситуацию, что приводит к снижению стоимости недвижимости по сравнению с остальными регионами Украины.

Наибольшее соотношение стоимости аренды к средней зарплате наблюдается в Днепре (69,2%) и Ужгороде (68,2%), где значительная часть доходов уходит на оплату жилья. Если исключить Харьков и Одессу, где низкие цены связаны с вопросами безопасности, аренда в других крупных городах Украины продолжает оставаться серьезной финансовой нагрузкой для граждан.

Для сравнения стоимости аренды жилья в Киеве и столицах Европы было использовано статистику базы данных Numbeo. Для точности и удобства расчетов мы пересчитали стоимость аренды и размер средних зарплат в евро.

Цены аренду жилья в Киеве и столицах ЕС

Самая высокая стоимость аренды жилья среди анализируемых городов наблюдается в Берлине (897,96 евро), что в целом также ожидаемо, поскольку Германия является одной из самых развитых экономик ЕС, а Берлин — популярный международный центр.

В Варшаве и Праге также демонстрируют достаточно высокие цены на аренду — 800,10 евро и 769,39 евро соответственно. А вот снять квартиру в Бухаресте стоит не намного больше, чем в Киеве — 375,38 в столице Румынии, против 330,56 евро в украинской столице.

Самый низкий процент соотношения аренды к средним зарплатам наблюдается в Берлине (31,5%) и Бухаресте (31,6%). Жители этих городов тратят значительно меньшую часть своих доходов на аренду жилья по сравнению с украинцами.

В случае Берлина это связано с высокими зарплатами. А вот в Бухаресте цены на аренду, по сравнению с другими европейскими столицами, действительно низкие. В Киеве ситуация с соотношением аренды к средним зарплатам ниже. Жители столицы Украины вынуждены отдавать за жилье более 61% своих доходов.

Напомним, что специалисты маркетплейса недвижимости Dim.Ria провели анализ сроков аренды, эквивалентных стоимости покупки жилья в различных городах Украины, включая Киев. Кроме того, были опубликованы данные о предпочтениях молодежи в типе жилья.