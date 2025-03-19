Різниця здивує: скільки за оренду платять в Україні та ЄС

Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовано в Харкові та Одесі.

Related video

Вартість житла в Україні продовжує збільшуватися, а попит на оренду залишається високим. У 2025 році розраховувати на зниження цін на орендоване житло не доводиться. З початку року оренда вже подорожчала на 1,5%, а навесні можливе ще більш стрімке зростання. У європейських містах оренда також обходиться недешево, але цей фактор частково нівелюється вищим рівнем заробітних плат. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Для аналізу вартості оренди в найбільших містах України було використано статистику з найбільшої у світі бази даних про вартість життя — Numbeo. Щоб визначити, де оренда найбільш вигідна, ми порівняли ціни на однокімнатні квартири за межами центру, а також співвідношення вартості оренди до середніх зарплат жителів.

Найвищу орендну плату зафіксовано в Києві — 14 942,40 грн. Це не дивно, адже столиця є найбільшим економічним центром країни. На другому місці — Львів, де оренда становить 13 703,30 грн. Такий рівень цін зумовлений великою кількістю переселенців, які обирають західні регіони України для проживання, а також високою туристичною привабливістю міста.

Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовано в Харкові (6 432,84 грн) та Одесі (6 676,47 грн). Через постійні обстріли ці міста відчувають складну ситуацію, що призводить до зниження вартості нерухомості порівняно з іншими регіонами України.

Найбільше співвідношення вартості оренди до середньої зарплати спостерігається в Дніпрі (69,2%) та Ужгороді (68,2%), де значна частина доходів йде на оплату житла. Якщо виключити Харків і Одесу, де низькі ціни пов'язані з питаннями безпеки, оренда в інших великих містах України продовжує залишатися серйозним фінансовим навантаженням для громадян.

Для порівняння вартості оренди житла в Києві та столицях Європи було використано статистику бази даних Numbeo. Для точності та зручності розрахунків ми перерахували вартість оренди та розмір середніх зарплат у євро.

Ціни оренду житла в Києві та столицях ЄС

Найвища вартість оренди житла серед аналізованих міст спостерігається в Берліні (897,96 євро), що загалом також очікувано, оскільки Німеччина є однією з найрозвиненіших економік ЄС, а Берлін — популярний міжнародний центр.

У Варшаві та Празі також демонструють досить високі ціни на оренду — 800,10 євро та 769,39 євро відповідно. А ось винайняти квартиру в Бухаресті коштує не набагато більше, ніж у Києві — 375,38 у столиці Румунії, проти 330,56 євро в українській столиці.

Найнижчий відсоток співвідношення оренди до середніх зарплат спостерігається в Берліні (31,5%) і Бухаресті (31,6%). Жителі цих міст витрачають значно меншу частину своїх доходів на оренду житла порівняно з українцями.

У випадку Берліна це пов'язано з високими зарплатами. А ось у Бухаресті ціни на оренду, порівняно з іншими європейськими столицями, дійсно низькі. У Києві ситуація зі співвідношенням оренди до середніх зарплат нижча. Жителі столиці України змушені віддавати за житло понад 61% своїх доходів.

Нагадаємо, що фахівці маркетплейса нерухомості Dim.Ria провели аналіз термінів оренди, еквівалентних вартості купівлі житла в різних містах України, включно з Києвом. Крім того, було опубліковано дані про переваги молоді в типі житла.