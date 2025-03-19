Нужно внешнее финансирование: сколько денег Украине необходимо для выплаты зарплат и пенсий

Украина нуждается во внешнем финансировании бюджета в размере 42 миллиарда долларов США.

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При нехватке внешнего финансирования Украина может столкнуться с трудностями при своевременной выплате пенсий и зарплат. Однако в ближайшей перспективе поводов для паники нет.Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная в комментарии изданию "Новини. LIVE".

На начало марта 2025 года Украина нуждается во внешнем финансировании бюджета в размере 42 миллиардов долларов США. Заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк также подчеркнул, что общий объем международной финансовой помощи, предусмотренный для страны на 2025-2026 годы, составляет примерно 67,1 миллиарда долларов США и 12,5 миллиарда евро.

В апреле 2025 года в Украине будет проведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. С 1 апреля 2025 года пенсии автоматически пересчитают тем, кто:

продолжали работать после назначения или предыдущего перерасчета пенсии и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа;

работали менее 24 месяцев, но прошло два года после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Пенсия может быть пересчитана с учетом заработка, на основе которого она была назначена или пересчитана ранее, а также с учетом заработка, полученного во время работы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Напомним, что украинские власти увеличили государственное финансирование национального телемарафона "Єдині новини" на 2025 год на 145 миллионов гривен по сравнению с предыдущим годом.

Глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Матти Маасикас считает, что экономически и в военном отношении, опираясь на собственные ресурсы, Украина находится в положении, в котором может продолжать вести оборонительную войну. А закончится война в Украине тогда, когда одна из сторон не сможет больше ее продолжать.