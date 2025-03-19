Потрібне зовнішнє фінансування: скільки грошей Україні необхідно для виплати зарплат і пенсій

Україна потребує зовнішнього фінансування бюджету в розмірі 42 мільярди доларів США.

Related video

За нестачі зовнішнього фінансування Україна може зіткнутися з труднощами під час своєчасної виплати пенсій і зарплат. Однак у найближчій перспективі приводів для паніки немає. Про це повідомила заступниця голови Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна в коментарі виданню "Новини. LIVE".

На початок березня 2025 року Україна потребує зовнішнього фінансування бюджету в розмірі 42 мільярдів доларів США. Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк також наголосив, що загальний обсяг міжнародної фінансової допомоги, передбачений для країни на 2025-2026 роки, становить приблизно 67,1 мільярда доларів США та 12,5 мільярда євро.

У квітні 2025 року в Україні буде проведено перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. З 1 квітня 2025 року пенсії автоматично перерахують тим, хто:

продовжували працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу;

працювали менше ніж 24 місяці, але минуло два роки після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Пенсію може бути перераховано з урахуванням заробітку, на основі якого її було призначено або перераховано раніше, а також з урахуванням заробітку, отриманого під час роботи після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Нагадаємо, що українська влада збільшила державне фінансування національного телемарафону "Єдині новини" на 2025 рік на 145 мільйонів гривень порівняно з попереднім роком.

Голова Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS) Матті Маасікас вважає, що економічно і у військовому відношенні, спираючись на власні ресурси, Україна перебуває в становищі, в якому може продовжувати вести оборонну війну. А закінчиться війна в Україні тоді, коли одна зі сторін не зможе більше її продовжувати.