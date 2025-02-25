Фінансування на 2025 рік і надалі гарантовано: Україна може продовжувати війну, — дипломат ЄС

За словами голови Європейської служби зовнішніх зв'язків Матті Маасікаса, Трамп демонструє достатню політичну волю, щоб завершити війну, але конкретного плану в нього немає. Україна, попри щоденні жертви, економічно, у військовому відношенні й навіть політично може продовжувати війну.

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Голова Європейської служби зовнішніх зв'язків (EEAS) Матті Маасікас вважає, що економічно і у військовому відношенні, спираючись на власні ресурси, Україна перебуває в становищі, в якому може продовжувати вести оборонну війну. А закінчиться війна в Україні тоді, коли одна зі сторін не зможе більше її продовжувати. Про це повідомляє ERR.

"Цілі обох сторін — України і Росії — залишаються незмінними", — зазначив він, додавши, що "на полі бою нічого не змінюється".

Україна веде війну за виживання, за право існувати, тому "інтелектуальні підрахунки, де має бути прокреслено лінію припинення вогню або за яких умов миротворчі сили могли б у кінцевому підсумку бути розміщені, стають другорядними турботами", — зазначив естонський дипломат.

За його словами, головне — утримати лінію фронту, те, що там щодня відбувається, — це дійсно важливо.

На запитання про те, що, з огляду на все, США зупиняють військову підтримку України Маасікас сказав, що варто почекати, що буде далі. Він нагадав, що кілька років тому, під час першого президентського терміну Трампа, він розмовляв у Києві з Майком Помпео, який обіймав тоді посаду держсекретаря.

"Він мені сказав, що ще бувши кандидатом у президенти, Трамп опублікував 57 твітів про виведення військ з Афганістану. Але потім, коли вже обійняв посаду, він усе ж таки не довів справу до кінця. Тому все ще може змінитися", — зазначив Маасікас.

Глава EEAS Матті Маасікас вважає, що Трамп демонструє достатню політичну волю, щоб завершити війну, хоча конкретного плану в нього немає

Водночас він вважає, що Трамп демонструє достатню політичну волю, щоб завершити війну, але конкретного плану в нього немає.

"Також варто пам'ятати, що кожен американський президент протягом останніх 25 років на якомусь етапі намагався відновити відносини з Путіним. Успіху ніколи не було", — додав дипломат.

Чи може Україна продовжувати війну

Військова допомога продовжує прибувати. Оборонна промисловість України зросла неймовірно і має промисловий потенціал Фото: NYT

"Фінансова стабільність української держави та її бюджет забезпечені. У роки повномасштабної війни в українського держбюджету був 50-відсотковий дефіцит, який покривали закордонні фонди. Фінансування гарантоване протягом цього року і, практично безумовно, далі. ЄС надає левову частку цієї підтримки. Військова допомога продовжує прибувати. Власна оборонна промисловість України зросла неймовірно і має значний промисловий потенціал", — сказав Маасікас.

За його словами, рейтинг президента України Володимира Зеленського ще не 90%, як це було в березні 2022 року, але залишається на рівні 50–60%.

"Варто пам'ятати, що і до повномасштабної війни Зеленський уже був найпопулярнішим політиком країни, але на той час рейтинг його схвалення був лише приблизно 20%", — сказав він.

Громадяни України втомилися від війни, але громадська думка в Україні не готова йти на територіальні поступки.

"Усі сусідні з Росією країни, і Україна особливо дуже добре розуміють, що якщо вогонь припиниться зараз, якщо гармати замовкнуть, тоді для росіян уся територія, де перебувають їхні солдати, вважатиметься їхньою, — решта надалі може стати предметом переговорів. Зеленський побоюється, що якщо буде досягнуто домовленостей про зупинення вогню, ці території вважатимуться щонайменше практично, якщо не юридично, втраченими. Дивним чином — хоча і звучить жахливо, з огляду на те, що люди щодня помирають, — Україна економічно, у військовому плані й навіть політично може продовжувати війну", — висловив дипломат свою думку.

Він припускає, що до яких би домовленостей не дійшли американці з росіянами, Україна в підсумку їх не прийме.

Нагадаємо, що в Раді розповіли, чи чекати українцям завершення війни в поточному році.

Також повідомлялося, що в Раді оцінили перспективи направлення в Україну 30 тисяч миротворців.