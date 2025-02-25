Финансирование на 2025 год и дальше гарантировано: Украина может продолжать войну, — дипломат ЕС

По словам главы Европейской службы внешних связей Матти Маасикаса, Трамп демонстрирует достаточную политическую волю, чтобы завершить войну, но конкретного плана у него нет. Украина, несмотря на ежедневные жертвы, экономически, в военном отношении и даже политически может продолжать войну.

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Глава Европейской службы внешних связей (EEAS) Матти Маасикас считает, что экономически и в военном отношении, опираясь на собственные ресурсы, Украина находится в положении, в котором может продолжать вести оборонительную войну. А закончится война в Украине тогда, когда одна из сторон не сможет больше ее продолжать. Об этом сообщает ERR.

"Цели обеих сторон — Украины и России — остаются прежними", — отметил он, добавив, что "на поле боя ничего не меняется".

Украина ведет войну за выживание, за право существовать, поэтому "интеллектуальные подсчеты, где должна быть прочерчена линия прекращения огня или при каких условиях миротворческие силы могли бы в конечном итоге быть размещены, становятся второстепенными заботами", — отметил эстонский дипломат.

По его словам, главное — удержать линию фронта, то, что там ежедневно происходит, — это действительно важно.

На вопрос о том, что, судя по всему, США останавливают военную поддержку Украины Маасикас сказал, что стоит подождать, что будет дальше. Он напомнил, что несколько лет назад, во время первого президентского срока Трампа он беседовал в Киеве с занимавшим тогда пост госсекретаря Майком Помпео.

"Он мне сказал, что еще будучи кандидатом в президенты Трамп опубликовал 57 твитов о выводе войск из Афганистана. Но затем, когда уже занял должность, он все же не довел дело до конца. Поэтому все еще может измениться", — отметил Маасикас.

Глава EEAS Матти Маасикас считает, что Трамп демонстрирует достаточную политическую волю, чтобы завершить войну, хотя конкретного плана у него нет

Вместе с тем он считает, что Трамп демонстрирует достаточную политическую волю, чтобы завершить войну, но конкретного плана у него нет.

"Также стоит помнить, что каждый американский президент в течение последних 25 лет на каком-то этапе пытался восстановить отношения с Путиным. Успеха никогда не было", — добавил дипломат.

Может ли Украина продолжать войну

Военная помощь продолжает прибывать. Оборонная промышленность Украины выросла невероятно и обладает промышленным потенциалом Фото: NYT

"Финансовая стабильность украинского государства и его бюджет обеспечены. В годы полномасштабной войны у украинского госбюджета был 50-процентный дефицит, который покрывали зарубежные фонды. Финансирование гарантировано на протяжении этого года и, практически определенно, дальше. ЕС предоставляет львиную долю этой поддержки. Военная помощь продолжает прибывать. Собственная оборонная промышленность Украины выросла невероятно и обладает значительным промышленным потенциалом", — сказал Маасикас.

По его словам, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского еще не 90%, как это было в марте 2022 года, но остается на уровне 50-60%.

"Стоит помнить, что и до полномасштабной войны Зеленский уже был самым популярным политиком страны, но на то время, рейтинг его одобрения был только около 20%", — сказал он.

Граждане Украины устали от войны, но общественное мнение в Украине не готово идти на территориальные уступки.

"Все соседствующие с Россией страны, и Украина в особенности очень хорошо понимают, что если огонь прекратится сейчас, если пушки умолкнут, тогда для россиян вся территория, где находятся их солдаты, будет считаться их — остальное в дальнейшем может стать предметом переговоров. Зеленский опасается, что если будут достигнуты договоренности об остановке огня, эти территории будут считаться, по меньшей мере практически, если не юридически, потерянными. Странным образом — хотя и звучит ужасно, в силу того, что люди ежедневно умирают, — Украина экономически, в военном отношении и даже политически может продолжать войну", — высказал дипломат свое мнение.

Он допускает, что к каким бы договоренностям не пришли американцы с россиянами, Украина в итоге их не примет.

Напомним, что в Раде рассказали, ждать ли украинцам завершения войны в текущем году.

Также сообщалось, что в Раде оценили перспективы направления в Украину 30 тысяч миротворцев.