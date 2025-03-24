Плюс 40 грн к стоимости пачки: президент подписал закон о повышении акцизов на сигареты

Цена каждой пачки сигарет может увеличиться минимум на 20 гривен. Это связано с постепенным повышением ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, предусмотренного в ЕС.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия. Информацию можно увидеть в карточке на проект №11090 на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок. Также предусмотрено постепенное повышение ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Согласно закону будет увеличена специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% — с 47 до 58 евро за 1000 штук. Минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% — с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Как ранее анонсировал народный депутат от политической партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, в 2025 году пачка сигарет "вырастет где-то на +40 грн, может, больше".

"Акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС", — добавил он.

В Центре экономической стратегии опровергли информацию, что сигареты в следующем году из-за повышения акцизов подорожают на 40 грн за пачку. В ведомстве отметили, что пачка будет стоить на 20-25 больше с учетом налога на добавленную стоимость.

СМИ отмечали, что в 2025 году цена на пачку сигарет среднего ценового сегмента с фильтром может достичь 124,7 грн, а к 2028 году увеличиться до 160,5 грн. Тогда отмечалось, что повышение акцизов также окажет значительное влияние на наполнение бюджета: ожидается, что уже в 2025 году эти меры принесут более 20 миллиардов гривен. Тогда же отмечалось, что изменения — неизбежны, ведь Украина имеет обязательства перед ЕС.