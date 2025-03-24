Плюс 40 грн до вартості пачки: президент підписав закон про підвищення акцизів на цигарки

Ціна кожної пачки сигарет може збільшитись мінімум на 20 гривень. Це пов'язано з поступовим підвищенням ставок акцизного податку з цигарок до досягнення мінімального рівня, що передбачений в ЄС.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Інформацію можна побачити у картці на проєкт №11090 на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає визначення грошової одиниці виміру ставки акцизного податку в євро для уникнення впливу інфляції на підвищення ставок. Також передбачене поступове підвищення ставок акцизного податку з цигарок до досягнення мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Відповідно до закону буде збільшено специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром і без фільтра на 23,4% — з 47 до 58 євро за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Як раніше анонсував народний депутат від політичної партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, у 2025 році пачка цигарок "зросте десь на +40 грн, може, більше".

"Акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", — додав він.

В Центрі економічної стратегії заперечили інформацію, що цигарки наступного року через підвищення акцизів подорожчають на 40 грн за пачку. У відомстві зазначили, що пачка буде коштувати на 20-25 більше з урахуванням податку на додану вартість.

ЗМІ зазначали, що у 2025 році ціна на пачку цигарок середнього цінового сегмента з фільтром може сягнути 124,7 грн, а до 2028 року збільшитися до 160,5 грн. Тоді зазначалось, що підвищення акцизів також матиме значний вплив на наповнення бюджету: очікується, що вже 2025 року ці заходи принесуть понад 20 мільярдів гривень. Тоді ж зазначалось, що зміни — неминучі, адже Україна має зобов’язання перед ЄС.