После скандала с графиками подачи воды в Ровно, Фокус исследовал ситуацию с водоснабжением в стране в целом и выяснил, грозит ли украинцам водный коллапс.

Related video

Почасовую подачу воды, которую планировал ввести "Ривнеоблводоканал", после экстренного совещания городской и областной власти решили отложить. Однако ситуация остается критической. Причина — "необоснованные тарифы", финансовые трудности предприятия и отсутствие должной поддержки со стороны областной власти. Эксперты рассказали Фокусу, следует ли готовиться к графикам отключения водоснабжения и в других регионах.

Почасовая подача воды: действительно ли виноваты жители и тарифы?

Потребителей Ровно предупредили о необходимости снижения напора в определенные часы суток. Это означает, что у некоторых, кто живет на верхних этажах многоквартирных домов, водоснабжение может прекратиться вообще.

В марте потребителей Ровно предупредили о необходимости снижения напора в определенные часы суток Фото: unsplash.com

По словам и.о. директора "Ривнеоблводоканала" Андрея Грухаля, к такому решению привели финансовые трудности на предприятии из-за несоответствия тарифов реальной экономической ситуации. По его мнению, сейчас экономически обоснованный тариф должен был бы быть 57 грн 7 коп./куб водоснабжения и водоотвода (вместе с НДС) для всех без исключения категорий. Между тем действующий тариф является "очень далеким от реалий", ведь до сих пор остается на довоенном уровне (2021 года — ред.) и составляет с НДС 32 грн 60 коп./куб.

Действующий тариф на воду до сих пор остается на довоенном уровне и составляет с НДС 32 грн 60 коп./куб

Из-за постановления Кабмина, которое рекомендует во время действия военного положения не повышать стоимость коммунальных услуг для населения, эта категория потребителей и дальше платит по старым цифрам в платежках, говорит Грухаль.

Однако несмотря на то, что население рассчитывается за потребленные услуги почти полностью, именно экономически необоснованный тариф привел к тому, что долг "Ривнеоблводоканала" достиг более 115 млн грн. Из них около 70 млн — неуплата за электроэнергию, а остальные 45 млн — долг предприятия перед "Ривнеазотом" за очистку стоков. "Именно поэтому в компании считают, что единственным способом, который позволит немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения", — подытожил Грухаль.

И хотя такое радикальное решение пока отложили — графиков водоснабжения в Ривне пока не будет — проблема колоссальных долгов предприятия требует решения. Возможно, именно привлечением всеобщего общественного внимания к проблеме, местные власти призвали к помощи.

Повышение цен на услуги водоснабжения и водоотведения в апреле не произойдет Фото: УНИАН

Дома без воды: могут ли начаться отключения в городах

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко считает, что никакого прекращения водоснабжения сейчас не будет — никто этого не допустит. А водоканалам не будут отключать электроэнергию даже при наличии высоких долгов.

"Я воспринимаю это как попытку водоканалов привлечь внимание и правительства, и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к своим проблемам. Действительно, государство привело к большой тарифной проблеме, которая повлекла такую ситуацию и с платежами, оплатой всех расходов, зарплат, горюче-смазочных материалов и тому подобное. Отключать их от электроэнергии никто не будет. Это запрещено. Однако следует признать, что они действительно находятся в затруднительном финансовом состоянии. Поэтому они устроили такой демарш", — пояснил Фокусу Алексей Кучеренко.

В то же время, комментируя ситуацию в Ровно, эксперт по ЖКХ, тарифов и вопросов коммунального хозяйства Олег Попенко предлагает рассмотреть состояние водоканалов и теплокоммунэнерго в разрезе работы городской власти, которая и отвечает за социальную функцию объектов критической инфраструктуры.

Ситуация с водоканалом в Ровно иллюстрирует общую ситуацию с инфраструктурой водоснабжения в Украине

"Это не о том, как плохо или хорошо работает водоканал. Есть владелец, который должен отвечать за работу этого водоканала. На примере "Ривнеоблводоканала" мы можем говорить о бездействии областной власти, которая не контролировала деятельность водоканала, если ситуацию довели до долга в 70 млн грн. Это трехмесячная неуплата за электроэнергию. Понятно, что тарифы не растут с 2022 года, но при этом все равно население платит за услуги, и какая-то часть стоимости электроэнергии туда заложена. Почему власть довела до такого долга — огромный вопрос. И именно к руководству водоканала, собственникам, которые не контролируют работу предприятия", — прокомментировал ситуацию Фокусу Олег Попенко.

С другой стороны, ситуация с водоканалом в Ровно иллюстрирует общую ситуацию с инфраструктурой водоснабжения в Украине.

Важно

В Ровно часть жителей будут без воды в определенные часы: в водоканале объяснили причину

"Действительно, водоканалы находятся в крайне сложном техническом, финансовом, экономическом состоянии. Это имеет отношение ко всем водоканалам. Любой областной водоканал, который не модернизировали, в работу которого не привлекли средства, имеет определенные проблемы", — объясняет эксперт.

Однако, по его мнению, власть, которая понимает социальную значимость предприятия, его отношение к критической инфраструктуре, должна действовать соответственно.

"Приведу пример Полтавы, где местные власти выделили средства на компенсацию разницы стоимости тарифов для того, чтобы предприятие могло оплатить электроэнергию. Понимая, что повышать тарифы на сегодня для населения в принципе неправильно, ведь у людей физически нет средств, чтобы платить по этим тарифам. Вот мы видим отношение одной и другой местных властей в областях, которые по-разному реагируют на ситуацию", — добавил Попенко.

НКРЭКУ вынесло решение о повышении цен на услуги водоснабжения и водоотведения Фото: Из открытых источников

Деньги на воду: сколько нужно водоканалам

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потребности в реконструкции украинских водопроводов и инфраструктуры водоснабжения в целом составляют более 11 млрд долларов.

"Мы договорились о финансировании в размере 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках инструмента Ukraine Facility. Эти средства направим на восстановление водопроводов и канализаций и приведение их к современным стандартам", — рассказал Шмыгаль.

Эксперты по ЖКХ соглашаются, что учитывая техническое состояние системы водоснабжения, без государственной поддержки преодолеть сложности невозможно.

"Например, той же Полтаве необходимо 1 млрд грн для восстановления работы всего водоканала. Сейчас они покрывают только разницу стоимости электроэнергии и поддерживают водоканал, но в целом для восстановления работы необходима именно такая сумма. И такие проблемы существуют во многих водоканалах", — отметил Попенко.

Тарифы водоканалов с 2015 года подняли на 150–200%, а средств на их модернизацию на выделяли, потому что тогда государственная политика была направлена на то, что модернизацию водоканала можно сделать за счет тарифов

Привлечение государством средств на реконструкцию украинских водопроводов и инфраструктуры водоснабжения обнадеживает, однако это должно быть сделано с поднятием тарифов водоканалов.

"Тарифы водоканалов с 2015 года подняли на 150–200%, а средств на их модернизацию не выделяли, потому что тогда государственная политика была направлена на то, что модернизацию водоканала можно сделать за счет тарифов, хотя это полный бред. Поэтому логично было бы найти средства, направить их на поддержку водоканалов. Как по мне, это фонды, которые должны состоять из областных, местных и государственного бюджетов, а также привлеченные средства инвесторов, фондов и т.д.", — рассказал Олег Попенко.

Тарифы водоканалов с 2015 года подняли на 150–200%, а средств на их модернизацию не выделяли Фото: Getty Images

Повысят ли тарифы на водоснабжение и водоотвод с 1 апреля

Еще в 2023 году НКРЭКУ вынесло решение о повышении цен на услуги водоснабжения и водоотведения. Однако оно было отменено из-за жесткой критики президента Украины. Поэтому повышение цены на воду для бытовых потребителей может произойти там, где местные власти выполняют такие действия без согласования с НКРЭКУ. Официально с 1 июня 2023 года Национальная комиссия оставила стоимость воды для населения без изменений. И пока стоимость воды не меняется.

Важно

Крах водоканалов: почему Украина останется без воды, если не повышать тарифы

Отметим, что цены на воду в разных регионах Украины отличаются и зависят от многих факторов (доступ к водным ресурсам, стоимость электроэнергии и т.д.). Поэтому эксперты рекомендуют подробно узнавать о тарифах на воду у своих поставщиков.

Еще в 2024 году в Украине должны были осуществить двухэтапное повышение тарифов на воду для потребителей ряда городов более чем на 12%, а затем — на 14%. Однако Нацкомиссия эти решения не утвердила.