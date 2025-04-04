Після скандалу з графіками постачання води у Рівному, Фокус дослідив ситуацію із водопостачанням в країні загалом та з'ясував, чи загрожує українцям водний колапс.

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Погодинне постачання води, яке планував запровадити "Рівнеоблводоканал", після екстреної наради міської та обласної влади вирішили відкласти. Проте ситуація залишається критичною. Причина — "необґрунтовані тарифи", фінансові труднощі підприємства та відсутність належної підтримки з боку обласної влади. Експерти розповіли Фокусу, чи слід готуватися до графіків відключення водопостачання і в інших регіонах.

Погодинне постачання води: чи дійсно винні мешканці та тарифи?

Споживачів Рівного попередили про необхідність зниження напору в певні години доби. Це означає, що в декого, хто живе на верхніх поверхах багатоквартирних будинків, водопостачання може припинитися взагалі.

В березні споживачів Рівного попередили про необхідність зниження напору в певні години доби Фото: unsplash.com

За словами в.о. директора "Рівнеоблводоканалу" Андрія Грухаля, до такого рішення призвела фінансова скрута на підприємстві через невідповідність тарифів реальній економічній ситуації. На його думку, нині економічно обґрунтований тариф мав би бути 57 грн 7 коп./куб водопостачання та водовідведення (разом із ПДВ) для усіх без винятку категорій. Тим часом чинний тариф є "дуже далеким від реалій", адже досі залишається на довоєнному рівні (2021 року — ред.) і становить із ПДВ 32 грн 60 коп./куб.

Чинний тариф на воду досі залишається на довоєнному рівні і становить із ПДВ 32 грн 60 коп./куб

Через постанову Кабміну, яка рекомендує під час дії воєнного стану не підвищувати вартість комунальних послуг для населення, ця категорія споживачів і далі платить по старих цифрах у платіжках, каже Грухаль.

Однак попри те, що населення розраховується за спожиті послуги майже повністю, саме економічно необґрунтований тариф призвів до того, що борг "Рівнеоблводоканалу" досяг понад 115 млн грн. Із них близько 70 млн — несплата за електроенергію, а решта 45 млн — борг підприємства перед "Рівнеазотом" за очистку стоків. "Саме тому у компанії вважають, що єдиним способом, який дозволить трохи зекономити на електроенергії, залишається погодинне обмеження водопостачання для населення", — підсумував Грухаль.

І хоча таке радикальне рішення наразі відклали — графіків водопостачання у Рівному поки не буде — проблема колосальних боргів підприємства потребує вирішення. Можливо, саме приверненням загальної суспільної уваги до проблеми, місцева влада закликала до допомоги.

Підвищення цін на послуги водопостачання та водовідведення у квітні не відбудеться Фото: УНІАН

Будинки без води: чи можуть початись відключення в містах

Народний депутат, перший заступник голови Комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко вважає, що ніякого припинення водопостачання зараз не буде — ніхто цього не допустить. А водоканалам не відключатимуть електроенергію навіть за наявності високих боргів.

"Я сприймаю це, як спробу водоканалів привернути увагу і уряду, і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), до своїх проблем. Дійсно, держава призвела до великої тарифної проблеми, яка спричинила таку ситуацію і з платежами, оплатою всіх витрат, зарплат, паливно-мастильних матеріалів тощо. Відключати їх від електроенергії ніхто не буде. Це заборонено. Проте слід визнати, що вони дійсно перебувають у скрутному фінансовому стані. Тому вони влаштували такий демарш", — пояснив Фокусу Олексій Кучеренко.

Водночас, коментуючи ситуацію у Рівному експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко пропонує розглянути стан водоканалів та теплокомуненерго в розрізі роботи міської влади, яка й відповідає за соціальну функцію об'єктів критичної інфраструктури.

Ситуація з водоканалом в Рівному ілюструє загальну ситуацію із інфраструктурою водопостачання в Україні

"Це не про те, як погано чи гарно працює водоканал. Є власник, який повинен відповідати за роботу цього водоканалу. На прикладі "Рівнеоблводоканалу" ми можемо говорити про бездіяльність обласної влади, яка не контролювала діяльність водоканалу, якщо ситуацію довели до боргу в 70 млн грн. Це трьохмісячна несплата за електроенергію. Зрозуміло, що тарифи не зростають з 2022 року, але при цьому все рівно населення сплачує за послуги, і якась частина вартості електроенергії туди закладена. Чому влада довела до такого боргу — величезне питання. І саме до керівництва водоканалу, власників, які не контролюють роботу підприємства", — прокоментував ситуацію Фокусу Олег Попенко.

З іншого боку, ситуація з водоканалом в Рівному ілюструє загальну ситуацію із інфраструктурою водопостачання в Україні.

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"Дійсно, водоканали перебувають у вкрай складному технічному, фінансовому, економічному стані. Це має відношення до всіх водоканалів. Будь-який обласний водоканал, який не модернізували, в роботу якого не залучили кошти, має певні проблеми", — пояснює експерт.

Проте, на його думку, влада, яка розуміє соціальну значущість підприємства, його відношення до критичної інфраструктури, має діяти відповідно.

"Наведу приклад Полтави, де місцева влада виділила кошти на компенсацію різниці вартості тарифів для того, щоб підприємство могло сплатити за електроенергію. Розуміючи, що підвищувати тарифи на сьогодні для населення в принципі неправильно, адже в людей фізично немає коштів, щоб сплачувати за цими тарифами. Ось ми бачимо відношення однієї та іншої місцевих влад в областях, які по-різному реагують на ситуацію", — додав Попенко.

НКРЕКП винесло рішення про підвищення цін на послуги водопостачання та водовідведення Фото: З відкритих джерел

Гроші на воду: скільки потрібно водоканалам

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреби в реконструкції українських водогонів і інфраструктури водопостачання загалом становлять понад 11 млрд доларів.

"Ми домовилися про фінансування в розмірі 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах інструменту Ukraine Facility. Ці кошти спрямуємо на відбудову водогонів та каналізацій і приведення їх до сучасних стандартів", — розповів Шмигаль.

Експерти з ЖКГ погоджуються, що з огляду на технічний стан системи водопостачання, без державної підтримки подолати складнощі неможливо.

"Наприклад, тій же Полтаві необхідно 1 млрд грн. для відновлення роботи всього водоканалу. Зараз вони покривають лише різницю вартості електроенергії і підтримують водоканал, але загалом для відновлення роботи необхідна саме така сума. І такі проблеми існують в багатьох водоканалах", — зазначив Попенко.

Тарифи водоканалів від 2015 року підняли на 150–200%, а коштів на їхню модернізацію на виділяли, тому що тоді державна політика була направлена на те, що модернізацію водоканалу можна зробити за кошт тарифів

Залучення державою коштів на реконструкцію українських водогонів і інфраструктури водопостачання обнадіює, проте це мало б бути зроблено із підняттям тарифів водоканалів.

"Тарифи водоканалів від 2015 року підняли на 150-200%, а коштів на їхню модернізацію на виділяли, тому що тоді державна політика була направлена на те, що модернізацію водоканалу можна зробити за рахунок тарифів, хоча це повна маячня. Тому логічно було б знайти кошти, направити їх на підтримку водоканалів. Як на мене, це фонди, які повинні складатися з обласних, місцевих та державного бюджетів, а також залучені кошти інвесторів, фондів тощо", — розповів Олег Попенко.

Тарифи водоканалів від 2015 року підняли на 150-200%, а коштів на їхню модернізацію на виділяли Фото: Getty Images

Чи підвищать тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 квітня

Ще у 2023 році НКРЕКП винесло рішення про підвищення цін на послуги водопостачання та водовідведення. Проте воно було скасовано через жорстку критику президента України. Тож підвищення ціни на воду для побутових споживачів може відбутися там, де місцева влада виконує такі дії без погодження з НКРЕКП. Офіційно з 1 червня 2023 року Національна комісія залишила вартість води для населення без змін. І наразі вартість води не змінюється.

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Крах водоканалів: чому Україна залишиться без води, якщо не підвищувати тарифи

Зазначимо, що ціни на воду в різних регіонах України відрізняються та залежать від багатьох чинників (доступ до водних ресурсів, вартість електроенергії тощо). Тому експерти рекомендують докладно дізнаватися про тарифи на воду у своїх постачальників.

Ще 2024 року в Україні мали здійснити двоетапне підвищення тарифів на воду для споживачів низки міст на понад 12%, а згодом — на 14%. Однак Нацкомісія ці рішення не затвердила.