Путаница и напрасные ожидания: почему не все пенсионеры могут получить доплаты в 65 лет

Пенсионный фонд регулярно информирует украинцев о надбавках за возраст, но по закону, таких выплат существует несколько, из-за чего у пенсионеров может возникнуть путаница и появятся напрасные ожидания на такие выплаты.

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Об этом пишет издание "На пенсии".

Издание объясняет, что законодательство предусматривает несколько видов доплат к пенсии при достижении определенного возраста. Речь идет о тех, кому исполнилось 70, 75 и 80 лет. Им устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300, 456 и 570 гривен соответственно (независимо от имеющегося стажа).

Для тех, кто достиг 65 лет, законодательство предусматривает определенные пенсионные льготы — установление увеличения размера минимальной пенсионной выплаты для тех, кто не работает и имеет не менее 30 лет стажа для женщин и 35 лет стажа — для мужчин.

Тем, тем, кто достиг 65 лет, не работает и имеет необходимый стаж, минимальная пенсия устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты, что на сегодня составляет 3200 гривен (8 000 грн. х 40%).

Такая норма действует с 2018 года, что предусмотрено изменениями в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

С 2023 года Кабмин фактически дублирует эту норму и устанавливает для таких граждан еще немного большую минимальную выплату. Например, женщинам, которые достигли 65 лет, не работают и имеют от 30 лет стажа, минимальная пенсионная выплата с 1 марта 2025 года увеличилась с 3 370 до 3 758 гривен. Это предусмотрено постановлением №209 от 25 февраля 2025 года.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".