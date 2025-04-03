Плутанина і марні очікування: чому не всі пенсіонери можуть отримати доплати у 65 років

Пенсійний фонд регулярно інформує українців про надбавки за вік, але згідно із законом, таких виплат існує декілька, через що у пенсіонерів може виникнути плутанина і з'являться марні очікування на такі виплати.

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Про це пише видання "На пенсії".

Видання пояснює, що законодавство передбачає кілька видів доплат до пенсії при досягненні певного віку. Йдеться про тих, кому виповнилося 70, 75 і 80 років. Їм встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 300, 456 і 570 гривень відповідно (незалежно від наявного стажу).

Для тих, хто досяг 65 років, законодавство передбачає певні пенсійні пільги — встановлення збільшення розміру мінімальної пенсійної виплати для тих, хто не працює і має не менше 30 років стажу для жінок і 35 років стажу – для чоловіків.

Тим, тим, хто досяг 65 років, не працює і має необхідний стаж, мінімальна пенсія встановлюється в розмірі 40% від мінімальної зарплати, що на сьогодні становить 3200 гривень (8 000 грн х 40%).

Така норма діє з 2018 року, що передбачено змінами до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

З 2023 року Кабмін фактично дублює цю норму і встановлює для таких громадян ще трохи більшу мінімальну виплату. Наприклад, жінкам, які досягли 65 років, не працюють і мають від 30 років стажу, мінімальна пенсійна виплата з 1 березня 2025 року збільшилася з 3 370 до 3 758 гривень. Це передбачено постановою №209 від 25 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей та газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають впродовж 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".